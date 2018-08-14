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Обанкротят ли предприятие Александра Кныровича?

На сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве появилась информация о продлении сроков конкурсного производства и назначении экономической экспертизы в отношении одного из предприятий, входившего в группу компаний, которой управлял бизнесмен Александр Кнырович.

Обанкротят ли предприятие Александра Кныровича?
Как следует из определения Экономического суда Минской области, изначально стоял вопрос о банкротстве ООО «СарматТермоИнжиниринг». Однако в суже был представлен составленный на основании анализа хозяйственной деятельности и анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия план санации – до 31 декабря 2019 года.

План санации поддержали и все кредиторы. Назначена судебная экономическая экспертиза представленного плана санации. Причем оплачивать ее будет ООО «СарматТермоИнжиниринг».

Новое судебное разбирательство по делу назначено на 17 сентября.

-- Чем выгодна санация предприятия? Дело в том, что от банкротства потеряют все, -- объясняет отец Александра Кныровича Станислав Францевич. -- В том числе и налоговая инспекция, которая обязана взыскать все то, что постановил суд – около четырех миллионов белорусских рублей. Но даже если продадут завод, такую сумму все равно не собрать.

Следующий момент – зарплата, банковский кредит, плюс большое количество кредиторов. На последнем собрании кредиторов, и налоговая инспекция, и все остальные поддержали идею санации. Тогда все смогут получить свое. Как ни крути, но с работающего предприятия проще получить средства. 

К тому же люди не окажутся на улице, получат зарплату. И банк сможет вернуть обратно свои деньги – при условии, что предприятие будет успешное. Одним словом, большинство вступило за то, чтобы оживить работу «СарматТермоИнжиниринг». Надеюсь, это удастся.

Напомним, что Александр Кнырович, которого приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, пока находится в СИЗО. Сейчас он вместе с адвокатами намерен обжаловать приговор.

"Белорусский партизан"
14:13 14/08/2018






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