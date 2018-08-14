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Оршанское райпо тоже обанкротилось

Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо (Витебская область) и его ликвидации.

Об этом рассказала 14 августа глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова на совещании о ходе выполнения поручений главы государства по комплексному развитию Оршанского района.

"В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями. Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации", - сказала Наталья Кочанова.

Вместе с тем она отметила, что в районе ведется активная работа по открытию новых частных объектов розничной торговли, передает БелТА


Ранее сообщалось о банкротстве в Витебской области Шумилинского, Браславского и Глубокского райпо 





"Белорусский партизан"
12:41 14/08/2018






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