Оршанское райпо тоже обанкротилось
Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо (Витебская область) и его ликвидации.
Об этом рассказала 14 августа глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова на совещании о ходе выполнения поручений главы государства по комплексному развитию Оршанского района.
"В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями. Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации", - сказала Наталья Кочанова.
Вместе с тем она отметила, что в районе ведется активная работа по открытию новых частных объектов розничной торговли, передает БелТА
Ранее сообщалось о банкротстве в Витебской области Шумилинского, Браславского и Глубокского райпо
"Белорусский партизан"
12:41 14/08/2018
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