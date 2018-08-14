Оршанское райпо тоже обанкротилось

Об этом рассказала 14 августа глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова на совещании о ходе выполнения поручений главы государства по комплексному развитию Оршанского района.





"В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями. Белкоопсоюз планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации", - сказала Наталья Кочанова.





Вместе с тем она отметила, что в районе ведется активная работа по открытию новых частных объектов розничной торговли, передает БелТА























