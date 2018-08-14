Так, в июле средняя ставка по новым депозитам физлиц в белорусских рублях сроком до 1 года достигла 8,34% против 8,2% в июне и 6,63% в январе этого года. В 2017 году средняя ставка по краткосрочным вкладам в нацвалюте составила 7,7% годовых.





Тенденция роста ставок по коротким вкладам складывается на фоне последовательного снижения ставки рефинансирования, которая с 27 июня составляет 10% годовых (11% годовых в начале года).





Средняя ставка по новым долгосрочным (свыше 1 года) вкладам физлиц в нацвалюте снизилась в июле до 10,87% с 11,37% в июне. В марте-мае ставки колебались на уровне 11,1-11,3% годовых, в январе и феврале эти ставки составляли 10% и 10,8% годовых соответственно.









По мнению экспертов в банковских кругах, повышение ставок по краткосрочным вкладам физлиц в белорусских рублях связано с активным ростом потребительского кредитования, которое стимулирует повышенный спрос банков на рублевую ликвидность.





Кроме того, растущий спрос банков на ликвидность объясняется дефицитом оборотных средств на текущих счетах предприятий и снижением внешнего фондирования белорусских банков, пишет Интерфакс



