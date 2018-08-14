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Белорусские банки продолжают повышать ставки по коротким вкладам в рублях

Белорусские банки в июле продолжили повышать ставки по краткосрочным (до 1 года) вкладам физлиц в белорусских рублях. Данная тенденция сохраняется с начала текущего года, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, в июле средняя ставка по новым депозитам физлиц в белорусских рублях сроком до 1 года достигла 8,34% против 8,2% в июне и 6,63% в январе этого года. В 2017 году средняя ставка по краткосрочным вкладам в нацвалюте составила 7,7% годовых.

Тенденция роста ставок по коротким вкладам складывается на фоне последовательного снижения ставки рефинансирования, которая с 27 июня составляет 10% годовых (11% годовых в начале года).

Средняя ставка по новым долгосрочным (свыше 1 года) вкладам физлиц в нацвалюте снизилась в июле до 10,87% с 11,37% в июне. В марте-мае ставки колебались на уровне 11,1-11,3% годовых, в январе и феврале эти ставки составляли 10% и 10,8% годовых соответственно.


По мнению экспертов в банковских кругах, повышение ставок по краткосрочным вкладам физлиц в белорусских рублях связано с активным ростом потребительского кредитования, которое стимулирует повышенный спрос банков на рублевую ликвидность. 

Кроме того, растущий спрос банков на ликвидность объясняется дефицитом оборотных средств на текущих счетах предприятий и снижением внешнего фондирования белорусских банков, пишет Интерфакс.


12:34 14/08/2018






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