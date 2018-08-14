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Заико о китайских инвестициях: Китайскими товарищами могут умиляться лишь наши лопухи-чиновники

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассуждают о том, какие результаты дадут китайские инвестиции в белорусскую экономику.

В частности, в свежих «Экономических диалогах» «БелГазеты» Ярослав Романчук отметил: 

- Как показывает опыт, куда бы китайцы ни вошли, ничего качественно сделать не смогли. Они наследили в ОАО «Красносельскстройматериалы», на «Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, на нескольких белорусских цементных заводах. Ни один проект не довели до ума. Только наследили, однако никого не посадили. Ощущение, что с китайцев как с гуся вода. Своих-то, белорусов, сажают за аналогичные грехи, а китайцам - хоть бы хны.

- Ничего удивительного в том, что китайцы способны только наследить, я не вижу, так как знаю Китай и уровень его развития, - продолжил тему руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. - Белорусские профессора для китайцев-практиков - это гуру. Даже наши молодые, но уже достаточно квалифицированные преподаватели и профессора в Китае будут абсолютными лидерами, оракулами, словам которых китайцы внемлют с жадностью. Китайскими товарищами, приезжающими в Беларусь, могут умиляться лишь местные лопухи-чиновники, очарованные китайскими вениками, мельницами, тазиками и полотенцами.


- Но есть же китайские компании, которые бросают вызов Apple. Тот же Huawei, - обратил внимание Романчук.

- Бросают вызов только потому, что китайцы - великолепнейшие плагиаторы и копирайтеры, - уверен Заико.

12:17 14/08/2018






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