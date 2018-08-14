В частности, в свежих « Экономических диалогах » «БелГазеты» Ярослав Романчук отметил:





- Как показывает опыт, куда бы китайцы ни вошли, ничего качественно сделать не смогли. Они наследили в ОАО «Красносельскстройматериалы», на «Добрушской бумажной фабрике «Герой труда», на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, на нескольких белорусских цементных заводах. Ни один проект не довели до ума. Только наследили, однако никого не посадили. Ощущение, что с китайцев как с гуся вода. Своих-то, белорусов, сажают за аналогичные грехи, а китайцам - хоть бы хны.





- Ничего удивительного в том, что китайцы способны только наследить, я не вижу, так как знаю Китай и уровень его развития, - продолжил тему руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. - Белорусские профессора для китайцев-практиков - это гуру. Даже наши молодые, но уже достаточно квалифицированные преподаватели и профессора в Китае будут абсолютными лидерами, оракулами, словам которых китайцы внемлют с жадностью. Китайскими товарищами, приезжающими в Беларусь, могут умиляться лишь местные лопухи-чиновники, очарованные китайскими вениками, мельницами, тазиками и полотенцами.









- Но есть же китайские компании, которые бросают вызов Apple. Тот же Huawei, - обратил внимание Романчук.





- Бросают вызов только потому, что китайцы - великолепнейшие плагиаторы и копирайтеры, - уверен Заико.