Банковская система Китая трещит по швам. Во всем виноват Трамп?

По итогам второго квартала банки КНР столкнулись с резким ростом объемов проблемных кредитов, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику Комиссии по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC).

За апрель-июль просрочка по корпоративным и потребительским кредитам взлетела на 183 млрд юаней, или 26,6 млрд долларов, до 1,96 трлн юаней.





Зафиксированный скачок стал беспрецедентным за все время официальной статистики, покрывающей последние 10 лет, пишет finanz.ru





Сказалось ухудшение ситуации в промышленности, в первую очередь на предприятиях, работающих на внешние рынки. Индекс экспортных заказов, который рассчитывается Национальным бюро статистики и входит в сводный индикатор деловой активности КНР, в июле второй месяц подряд оказался ниже 50 пунктов - черты, отделяющей рост от сокращения.





По сравнению с декабрем он упал на 2,1 пункта - до 49,8 пункта.









Уровень закредитованности китайских корпораций на конец 2017 года составил 160% ВВП (20 трлн долларов) - за год его удалось снизить на 6 процентных пунктов, что было воспринято как большое достижение.





Но в условиях торгового спора программа по ограничению кредитных вливаний была отложена в долгий ящик.

В июле Народный банк КНР выдал 502 млрд юаней (73,4 млрд долларов) новых кредитов под залог ценных бумаг с помощью механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF).





Объем вливаний стал рекордным с начала года, а общая сумма денежной эмиссии, проведенной через MFL, превысила 4,6 триллиона юаней, или почти 700 млрд долларов, после того как Госсовет КНР поручил обеспечить "адекватный" уровень финансирования экономики, над которой нависла угроза потери экспортных доходов.





Отдельной проблемой становится потребительский долг, который в КНР растет быстрее, чем в развитых странах: за прошлый год он вырос на 1,4 триллиона долларов, тогда как в США - на 600 млрд, а в зоне евро - на 1,15 трлн.





За 9 лет задолженность физлиц подскочила в 7,2 раза - с 837 млрд до 6,1 трлн долларов.