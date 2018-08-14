Госзакупки: кто откусил от бюджета самый жирный кусок

Ежедневник " проанализировал, как чиновники тратили в первом полугодии наши деньги.





По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, всего в первом полугодии 2018 года в Беларуси было проведено 234,5 тыс. процедур государственных закупок. Из них свыше 125 тыс. госзакупок проведено из одного источника. Это 53,3% от всех закупок, то есть более половины.









В денежном выражении цифры еще более впечатляют. Из 1,85 млрд рублей, потраченных на госзакупки в январе-июне 2018 года, 1,2 млрд рублей ушли через тот самый "один источник". Получается, что по этой процедуре в Беларуси тратятся 65,2% средств, направляемых на госзакупки.





Это довольно много, учитывая, что применение процедуры закупки из одного источника строго регламентировано, чтобы избежать коррупции.









Удивительно, но из всех жалоб на госзакупки, которые МАРТ принял к рассмотрению в 2018 году, только одна была подана на закупку из одного источника. Получается, что именно закупки из одного источника меньше всего коррумпированы.





На самом деле это не совсем так, поскольку именно при реализации коррупционных схем очень часто конкурс переводят в процедуру государственной закупки из одного источника. Например, признают тендер, а за ним и второй, несостоявшимся. При этом жалоба если и подается, то подается участником тендера, а не закупки из одного источника, которому грех на что жаловаться.









Средняя цена одной государственной закупки в первом полугодии составила 9,2 тыс. рублей. И даже тут закупка из одного источника опередила все остальные закупки, так как их средняя цена составила 9,6 тыс. рублей. Но это все же средняя цена, которая в 100 и более раз отличается от того, что берут на госзакупках рекордсмены. А именно лидеры процедур госзакупок и рисуют реальную картину дня.





На основе данных МАРТ, "Ежедневник" составил топ-10 рекордсменов госзакупок - тех самых компаний, которые откусили самый жирный кусок от бюджетного пирога.









Как видно из представленной таблицы, из 10 лидеров, отхвативших самый жирный кусок от государственных закупок, только две компании прошли через конкурсные процедуры. Все остальные подобрались к бюджетному пирогу без конкурса по процедуре закупки из одного источника.





При этом цена по некоторым процедурам, если сопоставить ее с объектом закупки, вызывает, мягко говоря, удивление. Это особенно видно там, где источником закупки выступает РУП или КУП.