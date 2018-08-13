Так выглядел инструментальный завод в Орше внутри год назад. Снимками с «Белсатом» поделились рабочие, которые там делали ту самую модернизацию. Похоже, что за год изменилось немного, Лукашенко лично поставил «двойку с минусом» министру промышленности Виталию Волку и жестко раскритиковал качество работы для развития Оршанского инструментального завода.









«Орша, так как это место близкое к сердцу Лукашенко. Ранее был Шклов, и что из этого получилось - ничего», - говорит экономист Ярослав Романчук.





Из последних сил власти пытаются переломить тренд и «поднять из руин и пепла» заводы. Именно такую ​​задачу ставил президент в прошлом году, говоря про образцовую программу развития Оршанского района. Пример Оршы планировали перевести и на другие города, в частности на Борисов и Жодино.





Но в той же Орше одно из центральных предприятий, на которое смотрит руководитель страны, Оршанский инструментальный завод - это 48 млн рублей инвестиций и всего 90 новых рабочих мест, и «незачет», по словам Лукашенко, министру промышленности. У Виталия Волка сейчас выбор: или идти в тюрьму, или ехать работать в Оршу , заявил Александр Лукашенко.





«Модернизация - самая большая головная боль Лукашенко. Все пошло прахом, хотя еще в 2015 году планировали выйти на 1000 рублей зарплаты», - говорит Ярослав Романчук.





Если в 2005 году в промышленности были заняты более миллиона белорусов, то в течение 12 лет работу на заводах потеряли более 200 тысяч человек. Предприятия лишаются рабочих рук, в том числе и из-за экономии средств, а вот насколько самые белорусы готовы искать новую работу?





Жители Минска:





«Сам был конструктором с образования, сейчас работаю сисадмином».





«Для мамы, когда ей сказали сменить работу, это был шок».





«Государство должно изменить фокус и смотреть не на промышленность, а на ИТ».





В любом случае для тех, кто теряет работу, должны быть программы дополнительной, современного образования, говорят минчане.





Из позитивных примеров модернизации по-белорусски и правительство, и эксперты называют Белорусский металлургический завод в Жлобине. Но может ли одно предприятие исправить ситуацию по всей стране?





Масштабные программы модернизации белорусское правительство начало реализовывать после выборов 2010 года. И за полторы пятилетки, если говорить языком официального Минска, провалов больше чем успехов. В частности программы модернизации деревообрабатывающей и цементной отрасли были ормачены скандалами. Только в цементные заводы инвестировали более миллиарда долларов, а предприятия по-прежнему на грани самоокупаемости и вынуждены сокращать людей. И аналогичная ситуация по всей стране.





«Никто не будет инвестировать в белорусскую промышленность, так как государство облагает все предложения невыполнимыми требованиями, посмотрите пример Муравьева с «Мотовело»», - говорит Ярослав Романчук.





Бизнесмена и инвестора Александра Муравьева, бывшего владельца «Мотовело», приговорили к 11 годам лишения свободы, а предприятие признали банкротом, поэтому и нет очереди из бизнесменов, готовых вкладываться в отечественные предприятия. И текущая тенденция, по мнению экспертов, такая, что в ближайшие годы работу потеряют еще около 300 тысяч белорусов, которые сейчас работают на заводах.