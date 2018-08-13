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Директор о сокращении рабочего дня до 1 часа: А в чем трагедия?

Заводу "Строммашина" недавно был продлён срок санации на пять лет, до 2023 года. То есть, не стоит быть оптимистичным, ожидая быстрого погашения долгов и стабильного прибыльного существования производства.

Директор о сокращении рабочего дня до 1 часа: А в чем трагедия?
"В чём трагедия? Это что, не в рамках трудового законодательства? Откройте почитайте Трудовой кодекс. Если в моих действиях есть его нарушения, то с меня спрос. А если нет, то это внутреннее дело предприятия", — возмущается вопросу Еврорадио управляющий "Строммашина" Сергей Гринкевич.

"Предприятие находится в состоянии санации. Я нахожусь на посту управляющего всего второй месяц. Мы начинаем вести работу по уменьшению дополнительных расходов, которые влекут ежемесячные траты, — объясняет управляющий. — В рамках этого проходит оптимизация. И некоторых людей мы временно, из-за того, что они не задействованы в производстве, отправляем на небольшой, кратковременный срок, пока они не будут привлечены к основной работе предприятия".

Сергей Гринкевич признаёт, что пока нет возможности платить зарплату всем. Тем более тем, кто сейчас не задействован в производстве:

"Поэтому было решено осуществить эти меры. Тем более, для них нет работы. Мы не можем платить деньги просто за их приход на рабочее место. Может, они смогут где-то подработать, найти себе деньги".

В отделе кадров "Строммашина" объяснили, что такие изменения ещё не приняты. А даже если и будут, то коснутся пенсионеров, которые до сих пор работают на предприятии, и будущих пенсионеров, у которых заканчиваются контракты в декабре. Это около 30-40 человек.

Сейчас на производстве работают около 1300 человек.

"Зарплаты сотрудников, попавших под изменения, будут считаться, основываясь на ставке и количества отработанных часов, и, соответственно этому, будет пропорционально начисляться рабочим", — объясняет сотрудник отдела кадров ОАО "Строммашина".

22:05 13/08/2018






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