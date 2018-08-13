Неясно, как слово «национальная» прикрутить к этой структуре. Она не имеет отношения ни к государственной безопасности, ни к дипломатии, ни к любому другому представительному органу власти. Типичный пример создания большого иностранного посредника, который будет иметь особый режим доступа к госресурсам, активам и деньгам. Причем она сильно завязана на офшоры (45% уставного капитала). Перед нами не мощная международная структура с непререкаемой репутацией участников, а очередной инвестиционный кот в мешке. Он почему-то получил личные гарантии Лукашенко, землю и всевозможные льготы. При этом плана продаж в рамках инвестпроекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства

полного цикла на 2016-32гг.» никто не представил.





Об этом «БелГазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:





- Вы заметили, что среди акционеров БНБК нет ни одной известной иностранной компании?





Китайской корпорации CITIC нет среди мировых лидеров в системе госуправления. А власть преподносит нам ее как маяк для Беларуси и предлагает выстраивать новую модель управления госактивами по CITIC.





Я жил и работал в Китае, мониторил ситуацию, поэтому абсолютно ответственно заявляю: Китай - слабая страна в генерировании управленческих технологий. Там все делается по указке компартии Китая, когда нельзя сделать ни шаг влево, ни шаг вправо. Поэтому китайские инженеры, экономисты и менеджеры не являются флагманами для Беларуси. Мне кажется, что БНБК - очередной мыльный пузырь. Или способ прибрать к рукам целую отрасль - биотехнологию.





Это одна из форм скрытой монополизации и приватизации химической и биохимической промышленности. Такие крупные компании, заручившись поддержкой наверху, как правило, обслуживают лишь своих лоббистов, становятся насосом для перекачки бюджетных денег в собственные кошельки.





Ничего удивительного в том, что китайцы способны только наследить, я не вижу, так как знаю Китай и уровень его развития. Белорусские профессора для китайцев-практиков - это гуру. Даже наши молодые, но уже достаточно квалифицированные преподаватели и профессора в Китае будут абсолютными лидерами, оракулами, словам которых китайцы внемлют с жадностью.





Китайскими товарищами, приезжающими в Беларусь, могут умиляться лишь местные лопухи-чиновники, очарованные китайскими вениками, мельницами, тазиками и полотенцами.





Встроится ли БНБК в белорусскую экономику? О чем вы говорите! Мне даже кажется, что максимум, до чего они могут дойти - завезти мебель в офис, установить кофе-машины да попилить денюжку. Остальное - под большим сомнением.





Наши ребята могут что-то делать, но только за собственные деньги. Пусть продадут свои дачи, квартиры и строят с китайцами. Но если речь идет о собственных деньгах, то министры и чиновники даже не заикнутся об инвестициях.





Я бы лучше пригласил в Беларусь трех итальянских скрипичных мастеров и построил фабрику по выпуску скрипок Страдивари и Гварнери.





А вообще, у нашей номенклатуры есть великолепное свойство - забвение. Поэтому самое лучшее, что может быть, - власть забудет о проекте.