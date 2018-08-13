Налоговики взялись за зарплаты «в конвертах»

Под особый контроль также попадают те наниматели, которые платят суммы ниже бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения (237 рублей), пишет tut.by





В Брестской области налоговики за прошлый год и первое полугодие нынешнего обнаружили 32 случая выплат зарплат «в конвертах», а также 19 фактов несвоевременной невыплаты денег. После проверок предприятия и ИП перечислили в бюджет дополнительно 65,3 тысячи рублей платежей.





— Для профилактики недопущения нарушений сроков выплаты заработной платы и выплаты заработной платы «в конвертах» инспекциями области проведена 1221 адресная встреча с руководителями и учредителями организаций, — отмечают в ИМНС по Брестской области. — Вручено 1043 письменных предупреждений о недопустимости нарушений при выплате заработной платы и использовании неучтенных наемных лиц.









В Гомельской области налоговики за первое полугодие выявили 14 организациям и 2 индивидуальным предпринимателям, которые выплачивали зарплату наемным работникам «в конвертах» — без соответствующей записи в регистрах бухучета и без удержания и перечисления в бюджет подоходного налога с физлиц.





— В результате по уведомлениям налоговых органов добровольно уплачено в бюджет 4,4 тысячи рублей. По результатам налоговых проверок доначислено 6,2 тысячи рублей, в том числе налогов — 4,2 тысячи рублей, которые также поступили в бюджет, — сообщают в ИМНС по Гомельской области.





Витебские налоговики напоминают, что наниматели, которые несвоевременно перечисляют налоги либо и вовсе этого не делают, могут получить штраф — 20% от суммы, которая подлежит удержанию, но не меньше двух базовых величин для ИП и не меньше 10 базовых для юрлиц.