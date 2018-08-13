«Санта Бремор» покупает недвижимость в Минске

Соответствующая информация размещена на Едином портале финансового рынка, пишет "Ежедневник"





Компания «Санта Бремор» предложила владельцам Торгового центра «Уручье» 577 долларов за 2, 9 тыс. его акций или, в целом, за 1, 67 млн дроларов. Сделка запланирована в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.





Собственником Торгового центра «Уручье» являются владельцы сети «Рублевский» Георгий Рагозинский и Алексей Лойко. В самом торговом центре размещается один из 53 минских универсамом этой сети (всего в его состав входят 73 торговых объектов).





По информации с рынка, Александр Мошенский, который развивает собственную сеть «Санта», на протяжении последнего времени вел переговоры о приобретении магазинов «Рублевский».