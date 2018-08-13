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«Санта Бремор» покупает недвижимость в Минске

Брестская компания «Санта Бремор», принадлежащая бизнесмену Александру Мошенскому, разместила предложение о покупке за свыше 1,67 млн долларов акций Торгового центра «Уручье».

Соответствующая информация размещена на Едином портале финансового рынка, пишет "Ежедневник".

Компания «Санта Бремор» предложила владельцам Торгового центра «Уручье» 577 долларов за 2, 9 тыс. его акций или, в целом, за 1, 67 млн дроларов. Сделка запланирована в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

Собственником Торгового центра «Уручье» являются владельцы сети «Рублевский» Георгий Рагозинский и Алексей Лойко. В самом торговом центре размещается один из 53 минских универсамом этой сети (всего в его состав входят 73 торговых объектов).

По информации с рынка, Александр Мошенский, который развивает собственную сеть «Санта»,  на протяжении последнего времени вел переговоры о приобретении магазинов «Рублевский».

18:45 13/08/2018






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