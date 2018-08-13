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Дерипаска нашел способ выйти из-под санкций США. Но не факт, что прокатит

Группа En+ Олега Дерипаски представила Минфину США окончательный план по выводу компании из-под санкций. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В частности, бизнесмен хочет продать акции компании банку ВТБ, снизив таким образом свою долю до 45 процентов. В настоящее время Дерипаске принадлежат 66 процентов акций En+ — через них он контролирует 48 процентов в компании «Русал».

Также предприниматель соглашается юридически не препятствовать назначению независимых директоров En+.

Кроме того, все дивиденды от оставшихся акций Дерипаски будут направлены на escrow-счет (особый тип доверительных счетов) без возможности вывода денег, пока с него не будут сняты санкции.

Впрочем, FT отмечает, что Вашингтон может не одобрить участие в этом плане ВТБ, часть активов которого (менее 2 процентов) также находится под американскими санкциями.


Компании Дерипаски вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попали под очередную волну ограничительных мер 6 апреля. Им запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру тоже грозят ограничения. В мае бизнесмен уже покинул совет директоров En+, пишет lenta.ru

17:07 13/08/2018






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