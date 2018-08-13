В частности, бизнесмен хочет продать акции компании банку ВТБ, снизив таким образом свою долю до 45 процентов. В настоящее время Дерипаске принадлежат 66 процентов акций En+ — через них он контролирует 48 процентов в компании «Русал».





Также предприниматель соглашается юридически не препятствовать назначению независимых директоров En+.





Кроме того, все дивиденды от оставшихся акций Дерипаски будут направлены на escrow-счет (особый тип доверительных счетов) без возможности вывода денег, пока с него не будут сняты санкции.





Впрочем, FT отмечает, что Вашингтон может не одобрить участие в этом плане ВТБ, часть активов которого (менее 2 процентов) также находится под американскими санкциями.







