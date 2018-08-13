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Кризис в Турции запустил принцип домино - рухнула индийская рупия

Индийская рупия упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Как пишет The Independent, причиной этому послужил кризис в Турции.

Обвал вынудил инвесторов перейти на более безопасные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. Первый, в свою очередь, подошел вплотную к годичному максимуму по отношению к евро, а вторая выросла до шестинедельного максимума, пишет lenta.ru

Индийский Центральный банк вмешался в ситуацию на валютном рынке, но не смог предотвратить дальнейшее падение рупии. В итоге валюта упала до 69,62 рупии за доллар.

Издание отмечает, что под давлением также оказался доллар Новой Зеландии, который ощутил последствия турецкого кризиса и впервые опустился ниже отметки в 0,66 доллара США за последние два года.

Кроме того, европейские банки пытаются выяснить, насколько сильно они могут пострадать вследствие проблем в Турции. В особенности это может коснуться Испании, Франции и Италии.

10 августа курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару на 18 процентов. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. 



По состоянию на 15.00 (по Минску) курс индийской рупии составлял 68,96 рупии за доллар США. Доллар Новой Зеландии — 0,658 доллара США. Турецкая лира — 6,89 лиры за доллар. 

Российская валюта также подверглась давлению со стороны Турции, в ходе торгов 13 августа доллар превысил 68 рублей, а евро — 78 рублей, а вслед за российским рублем не устоял и белорусский, упав за одну торговую сессию  по отношению к доллару почти на 0,73% до 2,0707 рубля.


"Белорусский партизан"
16:55 13/08/2018






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