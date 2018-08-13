Кризис в Турции запустил принцип домино - рухнула индийская рупия

Обвал вынудил инвесторов перейти на более безопасные валюты, такие как швейцарский франк и японская иена. Первый, в свою очередь, подошел вплотную к годичному максимуму по отношению к евро, а вторая выросла до шестинедельного максимума, пишет lenta.ru





Индийский Центральный банк вмешался в ситуацию на валютном рынке, но не смог предотвратить дальнейшее падение рупии. В итоге валюта упала до 69,62 рупии за доллар.





Издание отмечает, что под давлением также оказался доллар Новой Зеландии, который ощутил последствия турецкого кризиса и впервые опустился ниже отметки в 0,66 доллара США за последние два года.





Кроме того, европейские банки пытаются выяснить, насколько сильно они могут пострадать вследствие проблем в Турции. В особенности это может коснуться Испании, Франции и Италии.





10 августа курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару на 18 процентов. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.













По состоянию на 15.00 (по Минску) курс индийской рупии составлял 68,96 рупии за доллар США. Доллар Новой Зеландии — 0,658 доллара США. Турецкая лира — 6,89 лиры за доллар.







