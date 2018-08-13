Посол: Индия сохраняет интерес к покупке доли в "Беларуськалии"
Индия сохраняет интерес к покупке доли в ОАО "Беларуськалий", заявила посол Индии в Беларуси Сангита Багадур.
"Индийская сторона до сих пор заинтересована в покупке акций Беларуськалия, в июне потенциальный покупатель подтвердил свой интерес и готов возобновить предложение", - сказала Сангита Багадур журналистам в понедельник в Минске.
Она уточнила, что вопрос приватизации Беларуськалия и поставок хлоркалия будет обсуждаться на межправительственном уровне в сентябре этого года.
В начале 2017 года, предыдущий посол Индии в Беларуси Саксена Панкадж заявлял, что Дели предлагал Минску три варианта сотрудничества в калийной сфере.
"Было предложено три варианта сотрудничества: долгосрочный договор, совместная разработка месторождений и инвестиции с индийской стороны в белорусскую калийную отрасль", - отмечал Панкадж.
По словам дипломата, индийская сторона готова сотрудничать с Беларусью по любому из этих вариантов, передает Интерфакс.
16:26 13/08/2018
‡агрузка...