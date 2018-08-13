Нож в спину от РФ. Зачем Беларуси новый миллиардный кредит от России?

Banki24.by разбирается, в чем суть дела и каковы последствия такого шага россиян для белорусской экономики.





По информации Рейтер , Россия решила задушить Беларусь в объятиях сразу по нескольким направлениям. В частности, с октября россияне могут ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа.





Представители российской стороны ссылаются на потери их бюджета от беспошлинного ввоза углеводородов из России в Беларусь. Потери действительно есть. Но они и должны быть, так как обе страны находятся в Евразийском экономическом союзе.





Как известно, в ЕАЭС при перемещении товаров между государствами-членами нет пошлин. К тому же, Беларусь и Россия заключили соглашения о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов, по условиям которых пошлины в объеме до 1,5 млрд USD в год идут в белорусский бюджет. А с 2017 по 2019 год Беларусь имеет право еще и реэкспортировать по 6 млн тонн российской нефти.





Другое дело, что некоторые белорусские компании начали злоупотреблять доверием России и возобновили экспортные схемы с формальным вывозом антидетонаторов и антиоксидантов в балтийские государства. За 5 месяцев этот удивительный экспорт Беларуси подскочил в 3 раза.





Возмущение россиян мог вызвать и резкий рост импорта Беларусью российских нефтепродуктов. Поставки на внутренний рынок убыточны для Нафтана и Мозырского НПЗ. Поэтому российские бензин и дизельное топливо хорошо затыкают дыру в потреблении и позволяют обоим НПЗ больше экспортировать.





Так, за январь—май 2018 год Беларусь ввезла из России 1,8 млн тонн нефтепродуктов. Это оказалось на 59% бóльшим объемом, чем в 2017 году. Если поставки из РФ не будут ограничены, то импортеры успеют ввезти свыше 4 млн тонн при годовой потребности белорусского рынка примерно в 6 млн тонн.





Если верить Рейтер, перетаможка нефти была остановлена уже с июля.





Также россияне якобы заблокировали выделение двух последних траншей кредита ЕФСР на 400 млн USD и некоего нового госкредита на сумму до 1 млрд USD. И если без денег от ЕФСР Беларусь в принципе может обойтись, то во втором случае под угрозой становятся планы погашения валютного госдолга в 3,9 млрд USD и наращивание ЗВР до 7,1 млрд USD.





Официальные прогнозы на 2019 год уже известны в общих чертах и наверняка были сверстаны с учетом финансовой поддержки из России. Скорее всего, правительство опять хочет расплатиться по старым кредитам деньгами самих россиян и за счет такой оптимизации расходов на госдолг поднять ЗВР.









Минфин России отреагировал на публикацию Рейтер в тот же день. Правда, реакция вышла весьма своеобразной. В Минфине РФ заявили, что строительство АЭС на кредитные деньги России ведется по плану. Еще бы оно не велось! Основные выгоды от АЭС сегодня имеют российские компании, а белорусские пока несут огромные убытки.





Про остановку перетаможки (она же — реэкспорт) в заявлении Минфина РФ не было сказано ничего. По крайней мере, в открытых источниках найти такие фразы не удалось. С высокой вероятностью реэкспорт нефти все-таки удавили.





Относительно траншей ЕФСР и того самого финансового кредита Минфин России заявил о подготовке документов. Насколько долго россияне могут «готовить документы», видно по нефтегазовому спору 2016—2017 гг. Конфликт закончился только после перечисления Беларусью более 700 млн USD долга за газ. Сейчас россияне снова требуют компенсации своих потерь.





В общем, минфиновское опровержение информации Рейтер скорее замутило воду, чем что-то прояснило.





Вероятные действия России сильно смахивают на очередной «нож в спину» властям Беларуси. И первопричины в братских разборках вряд ли чисто экономические.