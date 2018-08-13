Чего и следовало ожидать: доллар обновил годовой рекорд на торгах в понедельник
13 августа во время торгов на БВФБ доллар США побил годовой рекорд.
Однако белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,19% благодаря сильному падению российского.
Доллар США подскочил на 0,0150 руб. до 2,0707 (+0,73%), евро подорожал незначительно - на 0,0016 руб. до 2,3554 (+0,07%).
Российский рубль рухнул еще на 1,09% (-0,0334). За сто российских рублей сегодня давали 3,0415 бел.
"Белорусский партизан"
13:09 13/08/2018
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