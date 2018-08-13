Однако белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,19% благодаря сильному падению российского.





Доллар США подскочил на 0,0150 руб. до 2,0707 (+0,73%), евро подорожал незначительно - на 0,0016 руб. до 2,3554 (+0,07%).





Российский рубль рухнул еще на 1,09% (-0,0334). За сто российских рублей сегодня давали 3,0415 бел.







