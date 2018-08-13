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Российские миллиардеры потеряли $3 млрд из-за заявления помощника Путина

Российские миллиардеры потеряли более 3 млрд долларов за один день после того, как экономический помощник президента Владимира Путина предложил повысить налоги для ведущих компаний горно-металлургического сектора РФ.

В письме, адресованном Владимиру Путину, помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал 14 компаний, с которых бюджет мог бы собрать дополнительно 500 млрд рублей на исполнение майского указа, пишет finanz.ru

Ссылаясь на то, что "делиться надо", Белоусов напомнил, что для нефтяников действуют пошлины на экспорт и налог на добычу полезных ископаемых, тогда как "Алроса", "Норникель", "Мечел" и другие горнодобывающие и металлургические предприятия, платят лишь налог на прибыль.

В пятницу представителей компаний вызвали на совещание в Минпромторг, где предложили самостоятельно и добровольно разработать "наименее болезненный" налог на самих себя, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом встречи.

По итогам пятничных торгов на МосБиржи акции компаний из "списка Белоусова" суммарно подешевели на 415 млрд рублей, а состояние их боссов в результате бегства инвесторов сократилось на 3,1 млрд долларов, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

В число "черный список" вошли ПАО ГМК "Норильский никель", совладельцем которого является Владимир Потанин, ПАО "Северсталь", чьим крупнейшим акционером является Алексей Мордашов, и нефтехимическая группа ПАО "Сибур Холдинг", подконтрольная Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко.

Предложение "выглядит поощрением неэффективности", говорится в полученных по электронной почте комментариях Владимира Лисина, владеющего контрольным пакетом акций ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" и возглавляющего Ассоциацию "Русская Сталь". "Чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить", - отметил он.

Состояние Лисина упало на максимальную величину среди миллиардеров, которых затронут предлагаемые меры, после обвала акций НЛМК в пятницу на 5,4%. Понесенный им убыток в размере 832 млн долларов соответствует примерно 4% его чистого состояния, свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires.

На втором месте в рейтинге пострадавших оказался владелец ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников: акции его компании подешевели на 5,2%.

13:04 13/08/2018






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