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Все выше и выше: на открытии торгов доллар бьет рекорды

Торги в понедельник 13 августа начались очень бурно: курс российского рубля рухнул очередной раз, а доллар и евро существенно подорожали. А в итоге белорусский рубль... укрепился к корзине валют на 0,19%.

Средневзвешенный курс доллара рванул вверх. По информации banki24.by на 10:35 американец вырос на 0,0157 до 2,0714 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0038 рубля до 2,3576 BYN/EUR. Однако евро пока не смог отыграть снижение в пятницу на 0,0169 рубля. 

Средневзвешенный курс российского рубля обвалился ещё на 0,0332 рубля до 3,0417 BYN/100RUB.

Как напоминает select.by, на минувшей неделе торги проходили очень бурно:

доллар подорожал на 2,09%;
евро укрепился на 0,95%;
российский рубль обвалился на 3,16%;
как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,81%.

По сравнению с началом года:

доллар вырос на 4,21%;
евро подешевел всего на 0,06%;
российский рубль рухнул на 10,30%;
белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 4,12%.


Нефть

Нефть сорта BRENT сегодня утром торгуется вблизи 72,5 долларо вза баррель. Это на 0,7 доллара больше, чем было утром в минувшую пятницу. 

Россия

Повышение стоимости нефти не оказало поддержки российской валюте, которая продолжила стремительно дешеветь на торгах Московской биржи. 

В первые минуты торгов курс доллара пробил уровень 68,00 RUB, зафиксировав в моменте 68,44 USD/RUB. Это максимальный уровень с конца февраля 2018 года. 

Евро удалось пробить уровень 78,00 RUB, но закрепиться там не получилось. Позже евровалюта откатилась ниже и продолжила торги вблизи отметки 77,74 EUR/RUB. 

Текущие курсы валют на бирже существенно выше официальных курсов ЦБРФ на сегодня: 66,9075 и 76,6760 российских рублей за доллар и евро соответственно. 

10:33 13/08/2018






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