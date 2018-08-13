Все выше и выше: на открытии торгов доллар бьет рекорды

Средневзвешенный курс доллара рванул вверх. По информации banki24.by на 10:35 американец вырос на 0,0157 до 2,0714 BYN/USD.





Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0038 рубля до 2,3576 BYN/EUR. Однако евро пока не смог отыграть снижение в пятницу на 0,0169 рубля.





Средневзвешенный курс российского рубля обвалился ещё на 0,0332 рубля до 3,0417 BYN/100RUB.





Как напоминает select.by , на минувшей неделе торги проходили очень бурно:





доллар подорожал на 2,09%;

евро укрепился на 0,95%;

российский рубль обвалился на 3,16%;

как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,81%.





По сравнению с началом года:





доллар вырос на 4,21%;

евро подешевел всего на 0,06%;

российский рубль рухнул на 10,30%;

белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 4,12%.









Нефть





Нефть сорта BRENT сегодня утром торгуется вблизи 72,5 долларо вза баррель. Это на 0,7 доллара больше, чем было утром в минувшую пятницу.





Россия





Повышение стоимости нефти не оказало поддержки российской валюте, которая продолжила стремительно дешеветь на торгах Московской биржи.





В первые минуты торгов курс доллара пробил уровень 68,00 RUB, зафиксировав в моменте 68,44 USD/RUB. Это максимальный уровень с конца февраля 2018 года.





Евро удалось пробить уровень 78,00 RUB, но закрепиться там не получилось. Позже евровалюта откатилась ниже и продолжила торги вблизи отметки 77,74 EUR/RUB.





Текущие курсы валют на бирже существенно выше официальных курсов ЦБРФ на сегодня: 66,9075 и 76,6760 российских рублей за доллар и евро соответственно.