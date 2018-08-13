Документ подписан во время визита делегации китайской корпорации Sinochem Group во главе с президентом корпорации Чжан Вэй в Беларусь, сообщает Белорусская калийная компания (БКК).





В соответствии с меморандумом новаторский продукт будет поставляться на рынок КНР на протяжении 5 лет (в течение 2019- 2023 годов) с правом заключения ежегодных контрактов, объем которых будет «основываться на актуальной рыночной ситуации». Общий объем поставок за пять лет в соответствии с текстом документа составит 700 тыс. тонн.





«Подписание нового меморандума – это очередное подтверждение того, что наша продукция высоко востребована на китайском рынке, - прокомментировал новый контракт руководитель «Беларуськалия» Иван Головатый. - Мы уверены, что наш новый продукт с добавлением серы и цинка быстро станет популярным, причем не только в азиатском регионе».









Как отмечают в БКК, подписанный документ продолжает и развивает магистральную линию сотрудничества между компаниями, изложенную в действующем меморандуме, касающемся других видов белорусского калия и подписанном в мае 2015 года, пишет Ежедневник



