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Белорусская калийная компания подписала меморандум о поставках в Китай

Меморандум предполагает отгрузку в адрес Sinochem Group 700 тыс. тонн нового вида калийных удобрений (калия хлористого белого гранулированного галлургического с добавлением серы и цинка) в течение 2019-2023 годов.

Документ подписан во время визита делегации китайской корпорации Sinochem Group во главе с президентом корпорации Чжан Вэй в Беларусь, сообщает Белорусская калийная компания (БКК).

В соответствии с меморандумом новаторский продукт будет поставляться на рынок КНР на протяжении 5 лет (в течение 2019- 2023 годов) с правом заключения ежегодных контрактов, объем которых будет «основываться  на актуальной рыночной ситуации». Общий объем поставок за пять лет в соответствии с текстом документа составит 700 тыс. тонн.

«Подписание нового меморандума – это очередное подтверждение того, что наша продукция высоко востребована на китайском рынке, - прокомментировал новый контракт руководитель «Беларуськалия» Иван Головатый. - Мы уверены, что наш новый продукт с добавлением серы и цинка быстро станет популярным, причем не только в азиатском регионе».


Как отмечают в БКК, подписанный документ продолжает и развивает магистральную линию сотрудничества между компаниями, изложенную в действующем меморандуме, касающемся других видов белорусского калия и подписанном в мае 2015 года, пишет Ежедневник.


10:27 13/08/2018






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