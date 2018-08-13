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Экспорт белорусской "кондитерки" вырос

Концерн «Белгоспищепром» подвел итоги работы кондитерской отрасли в первом полугодии 2018 года.

 Вроде бы все из намеченного удалось. Вот только не снижен уровень затрат на производство продукции (работ, услуг).

По итогам первого полугодия темп роста производства продукции составил 5,4%. Объем экспорта «кондитерки» вырос на 26,7% к аналогичному периоду 2017 года и составил $23,1 млн.

Озвучена и средняя зарплата сотрудников кондитерских предприятий — 902,1 рубля.


09:24 13/08/2018






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