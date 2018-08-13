Куриная инфляция особого значения, или почему не прав МАРТ

В июле-2018 они упали на 0,2%, в июле-2017 — на 0,1%. В обоих случаях дефляция произошла из снижения цен на продовольственные товары — на 0,7% в июле 2017 года и на 0,5% в июле 2018-го. Если конкретнее, то оба раза мощно подешевели овощи и фрукты нового урожая. В 2018 году падение цен на овощи в июле составило 19,7%, в 2017-м — на 16,1%.





Цены на фрукты за июль 2018-го снизились на 8%, в июле 2017-го — на 4%. В августе уменьшение цен на свежую продукцию продолжится. Поэтому дефляция должна быть и по итогам текущего месяца. Единственное препятствие на пути к ценопаду в августе — обвальная девальвация белорусского рубля.





Девальвация случится против воли властей, если российский рубль подберется к печальным курсовым отметкам 2015 года и закрепится на них. Впрочем, инфляция никуда не делась и сейчас. Это хорошо показывает базовый индекс потребительских цен. Базовая инфляция отображает динамику потребительских цен без учета тех позиций, цены на которые регулируются государством или сезонно нестабильны. Так вот, в июле 2018 года базовая инфляция составила 0,35% против 0,41% в 2017 году.





В годовом измерении базовая инфляция пока ниже, чем в прошлом году — 3% против 5,2%. Однако в конце текущего года эти показатели подравняются. Сводная инфляция находится на исторически низком уровне — 4,1%. Специалисты Нацбанка считают, что зимой инфляция ускорится до 5,5%. По оценке banki24.by , ускорение годовой инфляции произойдет из-за эффекта базы, прекращения действия благоприятной сезонности и подъема цен и тарифов, которые устанавливает государство. Кроме того, на инфляцию в Беларуси повлияет изменение обстановки в российской экономике и высокий спрос на товары и услуги, который разогревается розничным кредитованием банков.









Что касается факторов, разгоняющих инфляцию, то второй месяц подряд им стали мясные продукты. Главным возмутителем ценового спокойствия стали цены на курятину. В июне тушки кур подорожали на 6,3%, в июле — на 7,8%, полуфабрикаты из птицы поднялись в цене на 6,8% и 6,4% соответственно. Ростом цен на курятину заинтересовались в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).









Подчиненных Владимира Колтовича крайне возмутило параллельное повышение цен всеми основными производителями. В итоге МАРТ потребовал объяснений от менеджеров бройлерных птицефабрик. Усердие МАРТа в общем понятно. Если предоставляется возможность показать силу в управлении инфляцией, то чиновники обязательно ею пользуются. В конце концов, нужно демонстрировать свою полезность обществу. Правда, птицефабрики отнеслись к атаке МАРТа весьма настороженно и выдвинули свои аргументы. Об отсутствии ценового сговора заявил и Минсельхозпрод. Дело в том, что раньше производители были закрыты по экспорту в Россию и вынужденно снижали цены на внутреннем рынке.





Теперь же рынок РФ открыт и фабрики компенсируют потери за «тощие» месяцы 2017 года. Доказательную базу производителей птицы хорошо подкрепляют данные Белстата. Падение цен на тушки кур и полуфабрикаты из птицы в декабре 2017 года достигло 9,4% и 10,2% в годовом измерении.

Розничные цены на курятину стали превышать прошлогодние только в июле. Это значит, что июль стал первым месяцем, в котором произошла полная компенсация прошлых потерь птицефабрик. О сговоре можно будет заявлять, если цены продолжат расти в том же темпе в августе—сентябре. Пока же мы наблюдаем скорее чрезмерное административное рвение МАРТа.



