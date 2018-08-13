Под брендом "Президент" может появиться и сельхозпродукция

Президент Беларуси Александр Лукашенко подумывает о том, чтобы позволить продукции агрокомплекса "Купаловское" выходить на рынок под брендом "Президент".





Белорусский лидер посетил накануне ОАО "Александрийское" в Могилевской области. Помимо испытания отечественного суперкомбайна, состоялось в ходе поездки и обсуждение будущего агрохолдинга "Купаловское".





"Я хочу, чтобы мы там производили продукцию и бренд солидный какой-то (был — Sputnik). Уже готов и имя свое отдать — не свое, а президента. Понятно, что это будет влияние определенное иметь на рынке", — высказался Лукашенко, это момент показали в сюжете "Беларусь 1".





При этом глава государства подчеркнул, что требует высокого качества продукции.









Под брендом "Президент" в Беларуси уже выпускаются шоколад без сахара и водка. Если шоколад можно купить в магазинах, то водка выпускается заводом "Кристалл" исключительно на заказ главы государства — чаще всего напиток дарят на встречах, сообщает Sputnik











