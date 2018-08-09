Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в мошенничестве: нарушения в замерах расхода топлива

Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в мошенничестве Японские компании Suzuki, Mazda и Yamaha уличены в некачественной внутренней проверке выпускаемой ими продукции.

Оказалось, что вышеуказанные корпорации допускали массовые нарушения в методике контрольных замеров расхода топлива.

Хуже всего с этим дела обстоят у компании Suzuki, сотрудники которой в половине случаев отмечали как корректные результаты тестов, проводившихся с явными нарушениями. У Mazda и Yamaha тоже выявлены подобные отступления от технологии, правда, в не столь широких масштабах, сообщает издание The Japan Times со ссылкой на Министерство транспорта Японии.


Пока ничего не сообщается о том, будут ли объявляться отзывы техники в связи с неверными данным по расходу топлива. Скорее всего, власти Японии ограничатся применением иных мер в отношении «проштрафившихся» производителей, которые бы напрямую не затрагивали конечного потребителя, пишут avtonovostidnya.ru.


ej.by
07:58 13/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё