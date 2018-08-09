Оказалось, что вышеуказанные корпорации допускали массовые нарушения в методике контрольных замеров расхода топлива.





Хуже всего с этим дела обстоят у компании Suzuki, сотрудники которой в половине случаев отмечали как корректные результаты тестов, проводившихся с явными нарушениями. У Mazda и Yamaha тоже выявлены подобные отступления от технологии, правда, в не столь широких масштабах, сообщает издание The Japan Times со ссылкой на Министерство транспорта Японии.









Пока ничего не сообщается о том, будут ли объявляться отзывы техники в связи с неверными данным по расходу топлива. Скорее всего, власти Японии ограничатся применением иных мер в отношении «проштрафившихся» производителей, которые бы напрямую не затрагивали конечного потребителя, пишут avtonovostidnya.ru.



