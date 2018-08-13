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СЭЗ "Брест" перепрофилируют

Об этом заявил заместитель главы администрации СЭЗ Олег Хвалюк в эфире телеканала ОНТ.

"Ожидаем в ближайшее время принятие решения о придании СЭЗ "Брест" дополнительного статуса логистической СЭЗ. Это позволит улучшить инвестиционный климат для логистических компаний. Надеемся, что в том числе благодаря нашему географическому положению мировые логистические компании найдут здесь свое место", - сказал Олег Хвалюк.

Напомним, что в Беларуси функционируют шесть СЭЗ: в СЭЗ "Брест" (создана в 1996 году) зарегистрировано 75 резидентов, СЭЗ "Гомель-Ратон" (1998 год) - 75 резидентов, СЭЗ "Минск" (1998 год) - 117 резидентов, СЭЗ "Витебск" (1999 год) - 38 резидентов, СЭЗ "Могилев" (2002 год) - 36 резидентов, СЭЗ "Гродноинвест" (2002 год) - 68 резидентов. 

На минувшей недели Александр Лукашенко провел совещание, на котором отнюдь не хвалил их работу.

08:00 13/08/2018






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