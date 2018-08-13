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Белорусы стали активнее покупать новые автомобили. Какие наиболее популярны?

Количество приобретенных у официальных дилеров легковых и коммерческих автомобилей в первом квартале 2018 года достигло 23 196, сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.

Это на 70,5% больше аналогичного периода 2017 года и на 92,2% превышает результат позапрошлого года. В ассоциации считают, что причиной роста продаж стало снижение процентных ставок по кредитам, сообщает "Интерфакс". 


По данным БАА, примерно от половины до 70% новых легковых автомобилей того или иного бренда, официально представленного в Беларуси, в текущем году продано автосалонами в кредит или передано в лизинг.

Самой продаваемой маркой стал Renault. Также в первой десятке: LADA, Volkswagen, Nissan, Kia, Škoda, Hyundai, ГАЗ, Geely и Ford.

Пять брендов показали трехзначный прирост интереса покупателей, отметили представители ассоциации.

Это Geely (311% от прошлогодних продаж), Haval (243%), Mitsubishi (224%), LADA (213%), Chery (196%).

"Если от относительных показателей (процентов) перейти к абсолютным цифрам, то наивысший прирост показал бренд LADA. Именно автомобили этой марки пользовались большей популярностью у покупателей в сравнении с прошлым годом", - подчеркнули в БАА.

Что касается конкретных моделей, то топ-10 по популярности выглядит так:

Volkswagen Polo

LADA Vesta

Renault Logan

Renault Sandero Stepway

Renault Duster

Renault Kaptur

LADA Largus

Škoda Rapid

Geely ATLAS

Hyundai Creta


07:52 13/08/2018






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