Белорусы стали активнее покупать новые автомобили. Какие наиболее популярны?
Количество приобретенных у официальных дилеров легковых и коммерческих автомобилей в первом квартале 2018 года достигло 23 196, сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.
Это на 70,5% больше аналогичного периода 2017 года и на 92,2% превышает результат позапрошлого года. В ассоциации считают, что причиной роста продаж стало снижение процентных ставок по кредитам, сообщает "Интерфакс".
По данным БАА, примерно от половины до 70% новых легковых автомобилей того или иного бренда, официально представленного в Беларуси, в текущем году продано автосалонами в кредит или передано в лизинг.
Самой продаваемой маркой стал Renault. Также в первой десятке: LADA, Volkswagen, Nissan, Kia, Škoda, Hyundai, ГАЗ, Geely и Ford.
Пять брендов показали трехзначный прирост интереса покупателей, отметили представители ассоциации.
Это Geely (311% от прошлогодних продаж), Haval (243%), Mitsubishi (224%), LADA (213%), Chery (196%).
"Если от относительных показателей (процентов) перейти к абсолютным цифрам, то наивысший прирост показал бренд LADA. Именно автомобили этой марки пользовались большей популярностью у покупателей в сравнении с прошлым годом", - подчеркнули в БАА.
Что касается конкретных моделей, то топ-10 по популярности выглядит так:
Volkswagen Polo
LADA Vesta
Renault Logan
Renault Sandero Stepway
Renault Duster
Renault Kaptur
LADA Largus
Škoda Rapid
Geely ATLAS
Hyundai Creta
07:52 13/08/2018
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