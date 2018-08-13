Это на 70,5% больше аналогичного периода 2017 года и на 92,2% превышает результат позапрошлого года. В ассоциации считают, что причиной роста продаж стало снижение процентных ставок по кредитам, сообщает "Интерфакс".









По данным БАА, примерно от половины до 70% новых легковых автомобилей того или иного бренда, официально представленного в Беларуси, в текущем году продано автосалонами в кредит или передано в лизинг.





Самой продаваемой маркой стал Renault. Также в первой десятке: LADA, Volkswagen, Nissan, Kia, Škoda, Hyundai, ГАЗ, Geely и Ford.





Пять брендов показали трехзначный прирост интереса покупателей, отметили представители ассоциации.





Это Geely (311% от прошлогодних продаж), Haval (243%), Mitsubishi (224%), LADA (213%), Chery (196%).





"Если от относительных показателей (процентов) перейти к абсолютным цифрам, то наивысший прирост показал бренд LADA. Именно автомобили этой марки пользовались большей популярностью у покупателей в сравнении с прошлым годом", - подчеркнули в БАА.





Что касается конкретных моделей, то топ-10 по популярности выглядит так:





Volkswagen Polo





LADA Vesta





Renault Logan





Renault Sandero Stepway





Renault Duster





Renault Kaptur





LADA Largus





Škoda Rapid





Geely ATLAS





Hyundai Creta



