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Прогноз по курсам валют: доллар и евро немного снизятся

В пятницу доллар вырос до 2,06 рублей – это своеобразный рекорд для последних месяцев. Почему его рост связан не только с возможными новыми санкциями США против России? Продолжится ли подорожание доллара на новой валютной неделе? Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Неделя выдалась веселая: динамика на рыке валют была активной, – отмечает собеседник.

Так, доллар вырос на 2,9%, евро – на 0,95%, а российский рубль подешевел на 3,16%.

Падение российского рубля – учитывая его 50%-ную долю в корзине – перевесило рост доллара и евро. Таким образом, белорусский рубль за минувшую валютную неделю укрепился на 0,79%, изменив тенденцию предыдущих недель.

После такого падения российский рубль обновил минимумы с начала года.

Разная динамика валют объясняется внешними факторами. Доллар подорожал больше всех, так как он продемонстрировал на завершившейся неделе рост ко всем мировым валютам. соотношение евро к доллару изменилось с 1,1580 до 1,1450.

На российском рынке евро и доллар выросли по отношению к рублю: доллар – на 5,48%, евро – на 4,3%. Причина – возможное введение США новых санкций против России. В среду и четверг российский рубль отыгрывал эти риски.

В пятницу 10 августа, отмечает, аналитик, доллар также вырос к российскому рублю, правда, это уже не связано с санкциями:

– Доллар в этот день вообще вырос на мировых рынках ко всем валютам без исключения. Пара евро-доллар впервые за 2 года опустилась ниже уровня 1,15 – такое соотношение наблюдалось в первой половине июля 2016 года. Таким образом, в минувшую пятницу наблюдалось не столько падение российского рубля, сколько рост доллара.

Что касается прогноза на новую валютную неделю, то, уверен аналитик, после тенденции роста доллара к российскому рублю наступит откат.

– На новой валютной неделе ожидаю снижения доллара и евро, а также роста российского рубля, – сказал Вадим Иосуб.

Согласно его прогнозу, курс доллара снизится до 2,04 рублей, евро – до 2,33 рублей, а российский рубль подрастет до 3,11 белорусский рублей за 100 российских.



Myfin.by
07:51 13/08/2018






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