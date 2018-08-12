Россия построит автомагистраль, которая свяжет Беларусь и Казахстан

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В Саратовской области будет пролегать один из наиболее протяженных участков маршрута – 440 км. В настоящее время в области проводится инженерное обследование коридора трассы, оформление земли под строительство, а также проектируется мост через Волгу, пишет eurasia.expert

«Строительство автомагистрали в регионе и будет способствовать развитию современной дорожной и транспортной инфраструктуры, увеличению объемов перевозок пассажиров и грузов, а также повышению конкурентоспособности и реализации транзитного потенциала Саратовской области», – считает заместитель председателя правительства Саратовской обл. Василий Разделкин.





Аналогичный участок трассы – 430 км – будет построен в Оренбургской области. Депутат Госдумы РФ от Оренбургской обл. Игорь Сухарев в комментарии региональному порталу «RIA56» подчеркнул, что в рамках реализации проекта планируется постройка новой инфраструктуры.





«Крупная автомагистраль на территории Оренбургской области – это не только вовлеченность региона в масштабный товарооборот, но и создание придорожной инфраструктуры – гостиницы, заправки, стоянки, кафе – а значит, и создание новых рабочих мест», – сообщил Сухарев.





По данным деловой газеты «Ведомости», общая стоимость строительства «Меридиана» оценивается в ₽594 млрд ($9,3 млрд), которые планируется привлечь из внебюджетных средств. Движение по автомагистрали будет платным. У дороги будет по 2 полосы движения на каждую сторону: плановая пропускная способность трассы составит 15 тыс. машин в сутки, максимальная – 40 тыс. машин в сутки.



