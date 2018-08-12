Вот уже несколько лет подряд правительство готовит проект бюджета не по целевому, а по так называемому консервативному сценарию. Это делается ради перестраховки, чтобы потом не резать расходную часть бюджета в течение года. Также стоит держать в уме, что о постоянных корректировках бюджета негативно высказывался лично президент. Вероятно, в Совмине не слишком горят желанием снова вызывать высочайший гнев. 8 августа ответ перед спецкомиссией верхней палаты белорусского парламента держал замглавы Минфина Юрий Селиверстов.





Селиверстов сообщил «сенаторам», что бюджет на 2019 год рассчитан исходя из нефти по 60 USD за баррель, годовой инфляции в 5% и ставки рефинансирования 9,75%. Кроме того, в июне премьер-министр Андрей Кобяков рассказал, что консервативный (базовый) сценарий предусматривает рост ВВП в 2019 году на 2,8%. По целевому сценарию экономика Беларуси должна подняться вверх на 4,1%. Напомним, бюджет-2018 Минфин сверстал по цене на нефть в 43 USD, инфляции в 7,4%, росту экономики на 1,2% и средней ставке рефинансирования в 11%. По факту оказалось, что в 2018 году экономика растет в 3 раза быстрее, инфляция ожидается на 2–2,5 п.п. ниже, а среднее значение ставки рефинансирования составит около 10,3%.





По большому счету это все лирика. А что же имеет более важное значение? Гораздо интереснее, что по словам Селиверстова доходы консолидированного бюджета в 2019 году увеличатся менее чем на 1%, а по республиканскому вообще упадут на 1,7%. К сожалению, Селиверстов не уточнил, каким образом была посчитана динамика доходов — с учетом инфляции и без учета. Если в Минфине и скорректировали доходы на инфляцию, то ожидаемое падение доходов при росте экономики вызывает немалые опасения. Скорее всего, снижение доходов произойдет из-за планов правительства снизить акцизы на автомобильное топливо. О сокращении ставок этих акцизов на 25% в начале августа говорила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Снижение акцизов на бензин и дизтопливо — вынужденная мера, на которую Совмин идет, чтобы не угробить Нафтан и Мозырский НПЗ.









С 2019 года начнется большой налоговый маневр в России, в рамках которого для белорусских НПЗ будет расти входная цена на сырье. Уменьшение акцизов жизненно необходимо обоим НПЗ, так как и сейчас, до начала маневра, они терпят многомиллионные убытки. От проведения маневра Беларусь получит двойной удар. Во-первых, сократятся поступления от нефтяных пошлин, которые перечисляются в белорусский бюджет. Во-вторых, за счет снижения акцизов бюджет недополучит и доходы от самих НПЗ. Нокдаун от налогового маневра в РФ неприятен еще и тем, что ухудшение экономики нефтепереработки будет идти параллельно с пиковыми выплатами по валютному госдолгу. Селиверстов озвучил свежую оценку расходов по валютным долгам государства — 3,9 млрд USD. Эта сумма выше, чем ожидается по 2018 году, и больше, чем прогнозировалось перед эмиссией зимних евробондов.





Похоже, затягивание поясов у белорусов грозит стать хроническим явлением.



