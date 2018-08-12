Рынок РАЙПО в Молодечно находится на улице Богдана Хмельницкого. Местные жители называют его «колхозным». Здесь продуктами питания торгуют как организации и предприятия, так и молодечненцы, жители города и района.





Управление внутренних дел Миноблисполкома 10 августа сообщило, что за $200 директор рынка гарантировала предоставление торговцам, в основном пенсионерам, постоянных мест на рынке, а также закрывала глаза на некоторые нарушения с их стороны.





Согласно информации областной милиции, проверку деятельности бывшего директора проводили сотрудники борьбы с экономическими преступлениями Минской области.





Проверка установила, что подозреваемая получила в качестве взяток не менее 600 рублей и $6500 от людей, торгующих на рынке овощами.









Возбуждение уголовного дела подтвердил корреспонденту МЛЫН.BY ведущий инспектор отдела информации и связи с общественностью Центрального аппарата Следственного комитета Илья Босько. Он рассказал:





– Управление Следственного комитета по Минской области проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора рынка 1956 года рождения. В данный момент есть все основания полагать, что женщина с 2014 по 2016 год систематически получала незаконные вознаграждения от не менее чем шести лиц, торговавших на рынке.





По словам Ильи Босько, сейчас допрашиваются свидетели, анализируется финансово-хозяйственная документация, проводятся иные следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств уголовного дела.









Мера пресечения не применялась.





При этом дело возбуждено по второй части статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь «»Получение взятки в крупном размере». Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



