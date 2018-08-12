МАРТ пригрозил расследованием, но курятина не подешевела

Снимок носит иллюстративный характер.





Так, в июле мясо и мясопродукты в целом по стране, по данным Белстата, подорожали на 0,17%. Месяцем ранее увеличение было более существенным — на 1,44%.





Так, цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли в прошлом месяце на 6,4%, на кур (включая бройлеров) — на 7,8%.





Что касается остальных продуктов, то мясные пельмени подорожали на 0,03%, мясные котлеты — на 0,9%, пирожки и блинчики с мясом, чебуреки, беляши, голубцы — на 0,05%, сосиски — на 0,9%, говядина — на 0,1%, бескостная говядина — на 0,8%, свинина (включая бескостную) — на 0,5%, фарш мясной — на 1%, колбасные изделия и копчености — на 0,4%, колбаса вареная высшего сорта — на 0,5%, колбаса вареная первого сорта — на 0,4%, колбаса полукопченая — на 0,8%, колбаса сырокопченая — на 0,6%, сосиски и сардельки — на 0,9%. консервы мясные — на 0,3%, говядина тушеная консервированная — на 0,1%, свинина тушеная консервированная — на 0,3%, консервы мясные для детского и диетического питания — на 0,5%.





Если смотреть по регионам, то больше всего в июне мясо и мясопродукты подорожали в Гомельской и Могилевской областях — на 2,6%. Следом по этому показателю идут Гродненская и Минская области — на 1,5%. Затем город Минск — на 1,4%. Меньше всего в прошлом месяце эти продукты подорожали в Брестской и Витебской областях — на 1% и 0,8% соответственно.





Напомним, МАРТ заподозрил семь крупнейших производителей мяса птицы в ценовом сговоре — цены на мясо птицы выросли практически на треть, при этом для роста стоимости не было никаких оснований.





В ведомстве отметили, что в ходе мониторинга выяснилось, что семь крупнейших производителей птицы «существенно и одномоментно» подняли цены на мясо. Остальные производители подтянулись за лидерами и подняли цены до того же уровня.





«Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. На этой неделе мы начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей мяса птицы», — добавил замглавы МАРТ.









Расследование может занять до трех месяцев, но, итывая обстоятельства, МАРТ постарается завершить его как можно скорее. Если будет признан факт нарушения, то материалы расследования будут отправлены в суд для привлечения субъектов к административной ответственности. Максимальный размер штрафа может составить до 10% от годовой выручки.



