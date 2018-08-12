В Беларуси второй раз за этот год зафиксировали дефляцию

Так, продовольственные товары в июле подешевели на 0,5%, а с начала года — подорожали на 1,9%. Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,02% (с начала года — на 2%), а платные услуги — на 0,3% (с начала года — на 5,5%).

Ранее дефляцию в Беларуси зафиксировали в мае, тогда цены на товары и платные услуги в целом упали на 0,3%, пишет finance.tut.by

Напомним, в Беларуси растут инфляционные ожидания населения. Это следует из обнародованных Нацбанком данных за май. Только пятая часть белорусов — 20,4% — считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти медленнее, чем сейчас. Остальные опрошенные убеждены, что рост цен на товары и услуги ускорится либо будет таким же интенсивным, как сейчас.





Напомним, в марте Александр Лукашенко поручил правительству снизить инфляционные ожидания белорусов, которые были высокими.









Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.





— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.



