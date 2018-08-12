В частности планируется маркировать детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки, минеральную воду, молочную продукцию.





Как полагают эксперты, маркировка позволит «обелить» российский рынок. Кроме того, эта мера косвенно поддержит отечественного производителя, вплоть до того, что часть импорта исчезнет с российских прилавков.





Напомним, что сегодня в России действует маркировка меховых изделий RFID-метками, также запущены пилотные проекты по маркировке лекарств и табачных изделий.





В планах Минпромторга с 2018 года расширить перечень маркируемых товаров.





«Это касается верхней одежды, курток, блузок, сорочек, туалетной воды, духов, фотокамер и колесных дисков», – заявил глава ведомства Денис Мантуров.





Предполагается, что с 2024 года в России начнёт работать единая система маркировки товаров. Оператором системы скорее всего станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).