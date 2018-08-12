Ротшильд не доверяет евро: сейчас не время рисковать

Об этом в очередном письме клиентампишет глава RIT Capital Partners лорд Джейкоб Ротшильд.





Сейчас не время рисковать, предупреждает Ротшильд, управляющий активами на 3 млрд фунтов стерлингов, пишет Finanz.ru





"Годы низких процентных ставок и политики количественного смягчения, надувшие капитализацию фондовых рынков, подходят к концу", - объясняет 82-летний барон, который два года назад называл программы денежной накачки мировых центробанков "крупнейшим монетарным экспериментом в истории" с "непредсказуемыми последствиями".





По мере того, как ФРС США повышает процентные ставки и изымает с рынков долларовую массу, на развивающиеся рынки приходят проблемы, а кризисы как в Аргентине и Турции, где национальные валюты обесценились на треть в считанные месяцы, будут "продолжаться", предупреждает Ротшильд. Мировой экономический рост во многих странах достиг небывалых с 2008 года темпов, особенно в США, где прибыли корпораций могут вырасти на 20%, но уже появляются зоны слабости.





"Проблемы встают перед зоной евро с ее потенциально разрушительными уровнями долга в отдельных странах", <...> тогда как "вероятность торговой войны усиливает напряженность и давит фондовые рынки", - отмечает Ротшильд: индекс Shanghai Composite, к примеру, просел на 22% за полгода.





Разрешить геополитические проблемы, такие как Brexit, КНДР и Ближний Восток, будет "действительно сложно", считает он.





"После терактов 11 сентября и во время кризиса 2008 года мировые державы работали вместе с единым подходом. Сегодня же сотрудничество затруднено. Это создает риски для послевоенного экономического порядка и безопасности", - говорится в письме.





За полугодие фонд Ротшильда принес инвесторам прибыль в 3,2%, отметив ставку на доллар, в который вложено 29% активов.





С начала года фонд практически полностью (с 12% до 1%) сократил вложения в евро, и увеличил долю британского фунта в портфеле с 47% до 53%.