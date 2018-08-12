Трехсекционный полностью низкопольный трамвай B85300М "Метелица", первенец завода "Штадлер Минск", с 10 августа начал курсировать по улицам Санкт-Петербурга и перевозить пассажиров. В Северную столицу России белорусский трамвай прибыл на испытания - вагон передан для опытной эксплуатации в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк СПб ГУП "Горэлектротранс", сообщает пресс-служба предприятия.





Поступивший в Санкт-Петербург из белорусского Фаниполя трамвай - это первый и единственный пока трамвай модели B85300М, который был изготовлен компанией "Штадлер Минск" в 2014 году. Он стал тогда настоящей сенсацией: современный внешний вид; 100-процентно низкий пол в каждой из трех секций; повышенная вместимость (до 250 пассажиров при норме 8 чел./м2); четыре широкие двери для входа/выхода с каждой стороны и две кабины управления (такому "челноку" не нужны разворотные кольца!); высокий уровень комфорта в салоне (климат-контроль; меньшая шумность; розетки для подзарядки ноутбуков и "мобильников"); высокая мощность тяговых электродвигателей и соответственно высокая максимальная скорость движения; интуитивно понятное и компактное размещение органов управления и улучшенная обзорность в кабине водителя; уникальные системы пассивной безопасности и комплексная информационная система безопасности - ничего подобного на просторах СНГ еще не производилось! И это была отечественная разработка!





Впервые трамвай B85300М показали в Минске в мае 2014 года (во время проведения чемпионата мира по хоккею вагон демонстрировался на площадке у "Минск-Арены"). А в сентябре состоялась его мировая премьера в рамках престижной выставки Inno Trans 2014 в Берлине - там трамвай из Беларуси представили уже под именем "Метелица".





Планировалось, что запущенные в серийное производство "Метелицы" будут поставляться в российские города в рамках увеличения подвижного состава к чемпионату мира по футболу 2018 года. В связи с этим трамвай B85300М проходил тестовые испытания в Москве (февраль - июнь 2015 года), Самаре (июнь 2015 - апрель 2016 года), Краснодаре (июль 2016 - март 2017 года).





В 2016 году компания "Штадлер Минск" заявила "Метелицу" к участию в московском тендере. Однако контракт на поставку в российскую столицу 300 трамваев в течение 2017-2019 годов выиграл консорциум российских компаний ООО "ПК Транспортные системы" и "Метровагонмаш". Модель-победитель - трамвайный вагон 71-931М "Витязь-М". Стоимость контракта в ценах 2016 года составила 56 млрд рублей.





После испытаний в аснодаре трамвай B85300М вернулся на завод, а в июле 2017 года был передан в опытную эксплуатацию в филиал "Трамвайный парк" ГП "Минсктранс". Три месяца "Метелица" восхищала пассажиров белорусской столицы, а затем... вновь вернулась на завод. Увы, Минск не может себе позволить даже полунизкопольные трамваи АКСМ-843 "Белкоммунмаша", что уже говорить о более дорогих "Метелицах"...





В общем, в Питер "Метелица" прибыла, набегав ни много ни мало более 77 тыс. тестовых километров! Тем не менее в пресс-релизе СПб ГУП "Горэлектротранс" отмечено, что "для тестовой эксплуатации специально подобрали трамвай с пробегом, чтобы объективно оценить его работоспособность и качество сборки".





Перед отправкой в Санкт-Петербург "Метелица" прошла техническое обслуживание на заводе в Фаниполе и сменила окрас: ярко-желтый уступил место бело-голубому (это фирменные цвета Stadler), а на бортах расположились приветственные слоганы петербургского "Горэлектротранса" - "Всем по пути" и "GET the city".





"Метелица" поступила в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк СПб ГУП "Горэлектротранс" в середине июля, но, прежде чем выйти на маршрут с пассажирами, прошла обкатку в тестовом режиме - 400 км. Испытания продлятся три месяца. Специалисты "Горэлектротранса" планируют проверить способность белорусского трамвая эффективно работать в эксплуатационных и климатических условиях Петербурга, а также собираются оценить возможность его адаптации к иной контактной сети, параметрам напряжения, радиусам поворотов, ширине рельсового пути и другим характеристикам. Петербургским транспортникам предстоит оценить параметры вагона, в том числе светотехнику, уровень шума, электробезопасность, показатели разгона и торможения.





Есть ли шансы у белорусской "Метелицы" закрепиться в Санкт-Петербурге? С одной стороны, в городе уже работает 10 трамваев модели B85600M, которые также произведены ЗАО "Штадлер Минск" и которые принадлежат семейству "Метелица", пусть и зовутся в Питере "Чижиками" .





С другой стороны, СПб ГУП "Горэлектротранс" в последнее время обновляется почти исключительно трамваями производства ООО "ПК Транспортные системы" (с 2015 года поставлено 10 единиц 71-931 "Витязь", по три единицы - 71-931М "Витязь-М" и 71-923 "Богатырь").





А с июля нынешнего года в Санкт-Петербурге начал работать Невский завод электрического транспорта (НЗЭТ) - как объявлено, теперь основная производственная площадка ООО "ПК Транспортные системы". Компания планирует инвестировать 2 млрд российских рублей в развитие данной площадки, благодаря чему мощности НЗЭТ позволят выпускать до 300 трамвайных вагонов в год.





Более того, НЗЭТ начинает выпускать адаптированные специально для нужд Петербурга модели трамваев "Львенок" и "Лев". Первый - односекционный полностью низкопольный вагон модели 71-911ЕМ длиной 16,5 метров - уже собран и представлен. Второй - трехсекционный полностью низкопольный длиной 34 метра (явно конкурент "Чижику") - скоро будет готов (его дебют должен состояться на выставке InnoTrans 2018 в Берлине).





Впрочем, закупки новых трамваев будут вестись на конкурсной основе. Так что выбрасывать белый флаг рано. Тем более что на кону 16 млрд российских рублей - именно столько, как пишут местные СМИ, власти Петербурга готовы вложить в приобретение 200 трамваев к 2025 году.







