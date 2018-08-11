Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро

Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США. Напомним, что обострение этих отношений было связано с арестом американского пастора. Конфликт обвалил турецкую лиру.





Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон сделал выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.





Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Турции, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.