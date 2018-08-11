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Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции обменять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру, сообщает Reuters.

Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США. Напомним, что обострение этих отношений было связано с арестом американского пастора. Конфликт обвалил турецкую лиру.

Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон сделал выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Турции, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

20:16 11/08/2018






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