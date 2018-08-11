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Соскучились? Автомобильное топливо с 12 августа снова дорожает на одну копейку

Белнефтехим» вернулся к поэтапному повышению цены на топливо, сообщили БелТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,3, АИ-95-К5-Евро - Br1,38, АИ-98-К5-Евро - Br1,59, ДТ - Br1,38.


Концерн принял рашенне продолжить политику поэтапного повышения цен на топливо с учетом факторов, которые на них уплыаюць: цен на нефть, налогов, курсов валют.

За 7 месяцев 2018 года стоимость нефти для белорусских НПЗ по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилась на 35%. Цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли в среднем на 14%.

«Текущий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке не компенсирует НПЗ обоснованные затраты на производство, в результате чего нефтеперерабатывающая отрасль по итогам работы за январь-июль получила убытки», - пояснили в пресс-службе концерна.

В «Белнефтехиме» добавили, что на внутреннем рынке концерн придерживается политики сдерживания цен. В настоящее время стоимость моторного топлива в Беларуси ниже, чем в соседних странах.

«Сейчас каждый белорусский автомобилист фактически дотируется на 20-30 копеек на каждом литре топлива в зависимости от его вида - больше, чем тратится заводами на его производство. Поэтому концерн считает обоснованным установление цены, как минимум, на уровне, компенсирующем затраты НПЗ», - подчеркнули в пресс-службе.

Здесь также обратили внимание, что в общих расходах белорусов на долю автомобильного топлива приходится 2,2%. Для сравнения: на услуги связи белорусы тратят 3,3%. В расходах транспортников стоимость бензина также составляет небольшую долю - 4,4%.

То есть при росте цены на топливо на 10% их расходы увеличиваются не более чем на полпроцента, обратили внимание в концерне.


17:14 11/08/2018






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