Российская экономика переживет санкции, что будет с белорусской?

Прежде всего, по мнению эксперта, России нужно консолидироваться с Беларусью и Казахстаном в рамках Евразийского Союза.





– За основу следует взять реализуемую модель Евросоюза. В идеале создание Евразийской конфедерации – общая валюта, единая внешняя и оборонная политика. В отличие от Европы России будет легче, так как уже существует ОДКБ, экономики Казахстана и особенно Беларуси по-прежнему очень сильно завязаны на экономику Российской Федерации, – считает Александр Разуваев.





По мнению эксперта, нужно только правильно рассмотреть идею наднациональной евразийской валюты, а не навязывать Минску и Астане российский рубль.





Есть чем ответить





– В России сейчас очень распространено мнение, что по большому счету ответить на американские санкции нечем. Однако, на самом деле, это далеко не так. Россия может объявить мораторий на выплату суверенных и корпоративных долгов в пользу США и стран Евросоюза. Это также касается дивидендов по локальным акциям и ADR российских компаний, – говорит эксперт в своем аналитическом комментарии о том, как Moody’s оценило способность России выдержать жесткие санкции США.





Российская экономика способна выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который предложили американские законодатели, уверена аналитик Moody’s Кристин Линдоу. В интервью Bloomberg она заявила, что Россия предпринимала меры, направленные на сокращение вложений в казначейские бумаги США, и снизила зависимость от американской валюты. В итоге, по ее словам, российское государство стало менее уязвимо к угрозе более масштабных ограничений.





– Мы уже неоднократно отмечали, что санкции в отношении ОФЗ маловероятны. Однако, мы полностью солидарны с мнением Moody’s, что если они последуют, Россия их относительно безболезненно переживет. Падение рубля от текущих уровней, вероятно, составит не более 10-15%. Это незначительно ускорит инфляцию, но поддержит при этом доходы бюджета, которые по-прежнему зависят, прежде всего, от нефтегазовых экспортеров. Последние, вероятно, выплатят рекордные дивиденды своим акционерам, особенно «Сургутнефтегаз», - отмечает Александр Разуваев.





Впрочем, финансовые возможности Банка России позволяют просто выкупить ОФЗ у иностранцев. Напомним, доля нерезидентов в ОФЗ составляет 28%, а международные резервы России – примерно $460 млрд. При этом санкции в отношении российских ОФЗ нанесут удар по всей системе глобальных финансовых рынков. Впрочем, американцам не привыкать менять устоявшийся порядок вещей. Дональд Трамп, вероятно, войдет в историю, как разрушитель глобализации по-американски.



Федерация не повторит судьбу СССР





В заключение стоит сказать, что у России есть только одно слабое место – это цены на нефть. Однако удар США в данном направлении не просматривается. Скорее всего, Россия и Саудовская Аравия реформируют под себя ОПЕК. В свое время афганская война сильно напугала саудитов и они по просьбе США обрушили цены на нефть. Однако, Сирия не Афганистан, и на дворе давно другие времена.





Кризис 2014 года показал, что российская экономика является гибкой саморегулируемой экономической системой. Финансовые и промышленные компании быстро адаптировались к новым ценам на нефть и невозможностью рефинансировать долги на внешних рынках. Рыночная система является намного более гибкой и более адекватной к внешним шокам, чем командно-административная. Российская Федерация – это не СССР. И не повторит его судьбу, - считает Александр Разуваев.





Как на возможные антироссийские санкции реагирует белорусский рубль?





Как возможные санкции США в отношении России могут повлиять, с учетом реакции российского рубля, на курс белорусского рубля и ситуацию на валютном рынке Беларуси в целом? Этот вопрос комментирует Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб:





– На данный момент никому неизвестно, какими будут американские санкции против России. Что нам известно на сегодняшний день? В конце прошлой недели на сайте Конгресса США был анонсирован новый законопроект по поводу антироссийских санкций и были тезисно приведены некоторые его положения. На это российский рубль определенным снижением отреагировать уже успел.





Сегодняшней ночью, вместо краткого анонса, уже был опубликован сам законопроект. В нем, в частности, речь идет об аресте активов и запрете операций с российскими госбанками, в том числе такими, как Сбербанк, ВЭБ, ВТБ. И, кроме того, там есть пункт о признании России спонсором терроризма, что может означать вообще введение полного эмбарго, сравнимого с тем, что сейчас Америка вводит против Ирана. Однако тут стоит иметь в виду, что это не принятый закон, а законопроект.





Будет ли принят этот проект в качестве закона, и что в принятом законе из проекта останется, а что будет выброшено – предугадать невозможно.





Еще стоит напомнить, что сейчас американский конгресс ушел на каникулы и возобновит свою работу только в сентябре. И до этого времени однозначно ничего нового в отношении антироссийских санкций не произойдет.





Сегодня в России российский рубль уже отреагировал на эту новость очередным падением. В частности, доллар успел подорожать с 63,5 до 65 российских рублей. То есть доллар повторил максимумы, которые были у него в первой половине апреля, когда были введены санкции против российских миллиардеров, в том числе Дерипаски и Вексельберга.

Но к концу дня (ближе к пяти вечера по Минску) уже чуть-чуть рубль после этого укрепился – до 64,6 российского рубля за доллар.





Торги на белорусской бирже уже закрыты. Думаю, что это сегодняшнее падение российского рубля будет отыграно в четверг на торгах и очевидно, что это приведет к росту доллара с одновременным падением российского рубля к белорусскому.









Рост доллара может быть достаточно скромным. Приблизительно, наверное, на 1 копейку, максимум – на 1,5 копейки, завтра может подорожать доллар к белорусскому рублю.

Собственно говоря, реакция будет краткосрочной. В России она уже произошла сегодня. На белорусском рынке к белорусскому рублю это произойдет завтра на открытии торгов.





И дальше – без каких-то новых новостей о том, как продвигается ситуация с санкциями в стенах американского конгресса, - новых подвижек в этой связи на валютном рынке, думаю, ждать не стоит.







