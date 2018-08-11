Инновации: ОАО «Торгмаш» знает, как чистить картошку

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин посетил ряд предприятий Брестской области, которые реализуют проекты в рамках Государственной программы инновационного развития на 2016–2020 годы.





Один из таких проектов — производство современных машин для предприятий общепита — выполняет барановичское ОАО «Торгмаш». Сейчас проект находится на стадии включения в Госпрограмму инновационного развития. В ходе его реализации планируется выпускать новое для Беларуси технологическое оборудование: для чистки овощей, для измельчения рыбы и мяса на фарш и другие. Производимая продукция будет иметь технические характеристики на уровне мировых аналогов с конкурентной ценой, сообщает в пресс-служба ГКНТ.



