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Инновации: ОАО «Торгмаш» знает, как чистить картошку

Проект по выпуску оборудования для чистки овощей будет включен в госпрограмму инновационного развития.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин посетил ряд предприятий Брестской области, которые реализуют проекты в рамках Государственной программы инновационного развития на 2016–2020 годы.

Один из таких проектов — производство современных машин для предприятий общепита — выполняет барановичское ОАО «Торгмаш». Сейчас проект находится на стадии включения в Госпрограмму инновационного развития. В ходе его реализации планируется выпускать новое для Беларуси технологическое оборудование: для чистки овощей, для измельчения рыбы и мяса на фарш и другие. Производимая продукция будет иметь технические характеристики на уровне мировых аналогов с конкурентной ценой, сообщает в пресс-служба ГКНТ.

11:15 11/08/2018






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