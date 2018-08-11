Вчера это казалось фантастикой, сегодня — нет





В ближайшее время в России может быть запрещено хождение доллара. Соответствующее предложение уже обсуждается и в экспертном сообществе, и депутатами Госдумы. К такому радикальному решению может подтолкнуть очередной виток санкционного давления США на нашу страну.





Сначала стало известно об американском законопроекте, предполагающем пакет санкционных мер против России, в том числе против нового госдолга РФ и государственных банков. Позднее власти США объявили о введении с 22 августа новых санкций. Очередные ограничения было решено добавить из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Запрет на хождение доллара в России мог бы стать сильным ответом на действия американцев.





Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгений Федоров подтвердил «URA.RU», что подобные обсуждения в парламенте уже «активно ведутся»: «Это давно надо было сделать [запретить хождение доллара на территории России]. Но к вопросу вернулись, когда запахло жареным. В Госдуме есть соответствующий план, с ним ознакомлен российский бизнес, и примерно треть из них (его представителей — прим.ред.) [план] поддержали». По его словам, «доллар необходимо запрещать». «Нельзя использовать его для расчетов и хранения. Его необходимо вытеснить. Конечно, это революционный вопрос, но только тогда мы придем к процветанию национальной экономики», — заявил Федоров.









Экономический аналитик Антон Шабанов в разговоре с «URA.RU» не исключил, что новые санкции могут привести к запрету в государственных банках на безналичные расчеты при помощи американской валюты: «То есть в США могут закрыть корреспондентские счета наших банков. Это рискует оказаться серьезным ударом [для кредитных учреждений] и вызовет резкий обвал рубля». Впрочем, эксперт выразил надежду, что до реализации подобного сценария дело все же не дойдет. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «URA.RU» , что ранее прогнозировал такое развитие событий: «Это один из возможных вариантов».





Если еще недавно многие вещи казались фантастическими, то сегодня ничего исключать нельзя, признал в беседе с «URA.RU» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.





«Теоретически это вполне возможно, мы к этому планомерно идем. Однако в конечном итоге больше всего пострадают обычные люди», — отметил эксперт.





Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган не исключил, что ограничение хождения иностранной валюты — не за горами. «У нас же есть Государственная дума, которая много что предлагает. Не исключаю, что могут сорваться, и именно таким окажется наш ответ на все новые санкции», — пояснил собеседник «URA.RU».





Три года назад премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не намерена закрываться от мировых экономик и запрещать хождение в стране доллара и евро. «Это хорошая идея. Давайте… еще параллельно возродим 88-ю статью Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая вводила уголовную ответственность за любые валютные операции», — отмечал тогда премьер.





Согласно данным проведенного опроса «Левада-центра», 64% россиян готовы поддержать запрет хождения иностранной валюты. Беспокоится по этому поводу лишь треть наших соотечественников.



