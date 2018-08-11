Очень может быть: в России в ответ на санкции готовятся запретить доллар
Большинство россиян не против того, чтобы запретить в стране хождение иностранной валюты.
Вчера это казалось фантастикой, сегодня — нет
В ближайшее время в России может быть запрещено хождение доллара. Соответствующее предложение уже обсуждается и в экспертном сообществе, и депутатами Госдумы. К такому радикальному решению может подтолкнуть очередной виток санкционного давления США на нашу страну.
Сначала стало известно об американском законопроекте, предполагающем пакет санкционных мер против России, в том числе против нового госдолга РФ и государственных банков. Позднее власти США объявили о введении с 22 августа новых санкций. Очередные ограничения было решено добавить из-за того, что Москва якобы причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Запрет на хождение доллара в России мог бы стать сильным ответом на действия американцев.
Член комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгений Федоров подтвердил «URA.RU», что подобные обсуждения в парламенте уже «активно ведутся»: «Это давно надо было сделать [запретить хождение доллара на территории России]. Но к вопросу вернулись, когда запахло жареным. В Госдуме есть соответствующий план, с ним ознакомлен российский бизнес, и примерно треть из них (его представителей — прим.ред.) [план] поддержали». По его словам, «доллар необходимо запрещать». «Нельзя использовать его для расчетов и хранения. Его необходимо вытеснить. Конечно, это революционный вопрос, но только тогда мы придем к процветанию национальной экономики», — заявил Федоров.
Экономический аналитик Антон Шабанов в разговоре с «URA.RU» не исключил, что новые санкции могут привести к запрету в государственных банках на безналичные расчеты при помощи американской валюты: «То есть в США могут закрыть корреспондентские счета наших банков. Это рискует оказаться серьезным ударом [для кредитных учреждений] и вызовет резкий обвал рубля». Впрочем, эксперт выразил надежду, что до реализации подобного сценария дело все же не дойдет. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил «URA.RU», что ранее прогнозировал такое развитие событий: «Это один из возможных вариантов».
Если еще недавно многие вещи казались фантастическими, то сегодня ничего исключать нельзя, признал в беседе с «URA.RU» директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
«Теоретически это вполне возможно, мы к этому планомерно идем. Однако в конечном итоге больше всего пострадают обычные люди», — отметил эксперт.
Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган не исключил, что ограничение хождения иностранной валюты — не за горами. «У нас же есть Государственная дума, которая много что предлагает. Не исключаю, что могут сорваться, и именно таким окажется наш ответ на все новые санкции», — пояснил собеседник «URA.RU».
Три года назад премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не намерена закрываться от мировых экономик и запрещать хождение в стране доллара и евро. «Это хорошая идея. Давайте… еще параллельно возродим 88-ю статью Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, которая вводила уголовную ответственность за любые валютные операции», — отмечал тогда премьер.
Согласно данным проведенного опроса «Левада-центра», 64% россиян готовы поддержать запрет хождения иностранной валюты. Беспокоится по этому поводу лишь треть наших соотечественников.
11:02 11/08/2018
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