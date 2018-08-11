"Беспошлинные поставки будут возможны только в согласованных объемах в рамках индикативных балансов", - уточнил он.





Министерство энергетики РФ не комментирует эту информацию.





По данным Белстата, Беларусь в январе-мае 2018 года импортировала из РФ нефтепродуктов на $677,6 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт нефти вырос на 37,6% до $2,8 млрд.





В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".





Как сообщалось, новая встреча вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Владимира Семашко по энергетическим вопросам запланирована на конец года.



