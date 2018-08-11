Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Россия и Беларусь начали обсуждать ограничения беспошлинных поставок нефтепродуктов

Россия и Беларусь обсуждают соглашение, по которому беспошлинные поставки нефтепродуктов в республику будут запрещены, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Беспошлинные поставки будут возможны только в согласованных объемах в рамках индикативных балансов", - уточнил он.

Министерство энергетики РФ не комментирует эту информацию.

По данным Белстата, Беларусь в январе-мае 2018 года импортировала из РФ нефтепродуктов на $677,6 млн, что в 1,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Импорт нефти вырос на 37,6% до $2,8 млрд.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

Как сообщалось, новая встреча вице-премьеров России и Беларуси Дмитрия Козака и Владимира Семашко по энергетическим вопросам запланирована на конец года.

10:46 11/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё