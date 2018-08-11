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Причиной смерти стало заболевание.





Андрей Дедович был публичной фигурой в белорусском бизнесе. Он был общительным и открытым человеком, охотно шел на контакт с журналистами. Работая в сложном и высококонкурентном бизнесе, Андрей не останавливался, развивался, учился...





Прощание с Андреем Дедовичем намечено на субботу в Доме скорби «Церемониал».