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Умер белорусский бизнесмен, совладелец магазинов «ТОП Тандем» и «Сезоны», Андрей Дедович

Ушел из жизни бизнесмен Андрей Дедович, совладелец магазинов модной одежды «ТОП Тандем» и «Сезоны», а также ресурса Fashionzone.by.


Фото Kyky.org

Причиной смерти стало заболевание.

Андрей Дедович был публичной фигурой в белорусском бизнесе. Он был общительным и открытым человеком, охотно шел на контакт с журналистами. Работая в сложном и высококонкурентном бизнесе, Андрей не останавливался, развивался, учился...

Прощание с Андреем Дедовичем намечено на субботу в Доме скорби «Церемониал».

Officelife.media
10:20 11/08/2018






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