Недобор: урожайность зерновых в Беларуси снизилась на 23-24%

Средний показатель по стране — 27,3 ц/га, тогда как годом ранее было на 8,3 ц/га больше. Меньший ожидается и валовой сбор зерна. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель гендиректора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан.





Ученый отметил, в этом году были выдержаны все технологические условия, использовалось достаточно удобрений и средств защиты растений. Однако недостаток влаги в мае и июне очень негативно сказался на урожае. «Весной виды на урожай были оптимистичные, перезимовка озимых прошла нормально. Но потом начались процессы весенней засухи», — отметил Эрома Урбан.





По плану Минсельхозпрода, белорусские аграрии должны были получить около 9 млн тонн зерна, однако погода внесла свои коррективы. На прошлой неделе начальник управления растениеводства Минсельхозпрода Василий Ядловский сообщал, что в республике планируется собрать около 7 млн тонн зерна в амбарном весе вместе с кукурузой.