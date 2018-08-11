Миноблисполком конвертирует выпущенные в конце 2016 года эмиссионные ценные бумаги, номинированные в долларах, на сумму, эквивалентную задолженности шести предприятий, входящих в холдинг «Мясомолпром», по кредитам в эмиссионные ценные бумаги нового выпуска со сроком обращения до 31 декабря 2025 года и доходом в размере 6,5% годовых, пишет tut.by

Указ принят в целях финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности «Миноблмясомолпрома» — управляющей компании холдинга «Мясомолпром», предприятий «Здравушка-милк», Минского мясокомбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого мясокомбината и Слуцкого сыродельного комбината.





Общая сумма долга эквивалентна 567,7 млн рублей. Ресурсы выдавали Беларусбанк и Белагропромбанк в том числе на текущую деятельность.





Ранее процентный доход по ценным бумагам был 7% годовых, сейчас стал 6,5%. Срок погашения передвинут на 4 года до 31 декабря 2025 года.









Уплата процентного дохода по эмиссионным ценным бумагам нового выпуска будет происходить ежемесячно в долларах в размере 5,5% годовых за счет средств областного бюджета Минской области; в размере 1% годовых за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.





Задержан гендиректор холдинга «Мясомолпром»



