Мясо-молочным заводам Минской области растянули погашение долгов на 280 млн долларов до 2025 года
Миноблисполком конвертирует выпущенные в 2016 году долларовые ценные бумаги в новый выпуск и снизит процентный доход. Это следует из указа от 8 августа 2018 года № 310.
Миноблисполком конвертирует выпущенные в конце 2016 года эмиссионные ценные бумаги, номинированные в долларах, на сумму, эквивалентную задолженности шести предприятий, входящих в холдинг «Мясомолпром», по кредитам в эмиссионные ценные бумаги нового выпуска со сроком обращения до 31 декабря 2025 года и доходом в размере 6,5% годовых, пишет tut.by
Указ принят в целях финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности «Миноблмясомолпрома» — управляющей компании холдинга «Мясомолпром», предприятий «Здравушка-милк», Минского мясокомбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого мясокомбината и Слуцкого сыродельного комбината.
Общая сумма долга эквивалентна 567,7 млн рублей. Ресурсы выдавали Беларусбанк и Белагропромбанк в том числе на текущую деятельность.
Ранее процентный доход по ценным бумагам был 7% годовых, сейчас стал 6,5%. Срок погашения передвинут на 4 года до 31 декабря 2025 года.
Уплата процентного дохода по эмиссионным ценным бумагам нового выпуска будет происходить ежемесячно в долларах в размере 5,5% годовых за счет средств областного бюджета Минской области; в размере 1% годовых за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.
Задержан гендиректор холдинга «Мясомолпром»
09:37 11/08/2018
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