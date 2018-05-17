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Суды завалены делами о банкротстве

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 01.08.2018, составило 2438 дел, из которых количество дел о банкротстве организаций частной формы собственности составляет 2234 дела, то есть 91,6% от общего количества дел данной категории.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 39,9% от общего числа дел о банкротстве (973 дела).

По состоянию на 01.08.2018 в производстве экономических судов Беларуси числится 204 дела о банкротстве организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Так, экономический суд Брестской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод» (определение от 25.07.2018).

Экономический суд Минской области представил информацию о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» (определение от 12.06.2018).

В июле 2018 экономический суд Витебской области завершил ликвидационное производство сельскохозяйственного предприятия ОАО «Париж-Агро» (определение от 09.07.2018).

Экономический суд Брестской области представил информацию о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении сельскохозяйственного УП «Кончицы АГРО» в связи с заключением мирового соглашения (определение от 17.05.2018).

В отчетном периоде экономический суд Гродненской области открыл ликвидационное производство в отношении ОАО «Лидский мясокомбинат» (решение от 26.07.2018).


09:37 11/08/2018






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