Суды завалены делами о банкротстве

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 39,9% от общего числа дел о банкротстве (973 дела).





По состоянию на 01.08.2018 в производстве экономических судов Беларуси числится 204 дела о банкротстве организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.





Так, экономический суд Брестской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод» (определение от 25.07.2018).





Экономический суд Минской области представил информацию о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» (определение от 12.06.2018).





В июле 2018 экономический суд Витебской области завершил ликвидационное производство сельскохозяйственного предприятия ОАО «Париж-Агро» (определение от 09.07.2018).





Экономический суд Брестской области представил информацию о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении сельскохозяйственного УП «Кончицы АГРО» в связи с заключением мирового соглашения (определение от 17.05.2018).





В отчетном периоде экономический суд Гродненской области открыл ликвидационное производство в отношении ОАО «Лидский мясокомбинат» (решение от 26.07.2018).



