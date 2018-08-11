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На какой стадии инвестиционные проекты Минска? О «судьбе» МФК на Я. Купалы и других крупных инвестпроектов

Об этом сообщил на пресс-конференции 8 августа председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, сообщает агентство «Минск-Новости».

На какой стадии инвестиционные проекты Минска? О «судьбе» МФК на Я. Купалы и других крупных инвестпроектов
Здания бывшей 2-ой больницы уже нет

Многофункциональный комплекс разместится на месте бывшей 2-й городской клинической больницы. В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации на объект.

 — По информации компании «КПИ Девелопмент», планируется к концу нынешнего либо в начале следующего года приступить к строительству на этой площадке, — уточнил Д. Гуриненко. — Это довольно амбициозный проект с объемом инвестиций более полумиллиарда долларов.

 Освоение стройплощадки на месте Червенского рынка может начаться в начале 2019 года  


 


В октябре этого года истекает двухлетний срок, предоставленный инвестору на проектирование объекта.

 — Буквально на прошлой неделе мы встречались с инвестором — компанией «Сильвер Капитал», есть их заверения, что к октябрю планируется завершить проектирование, получить заключения экспертизы и выйти на площадку в начале следующего года, — уточнил Д. Гуриненко. — Но у нас есть сомнения, что в оставшееся время инвестор успеет выполнить намеченное. По объекту еще нет заключения комитета архитектуры и градостроительства, а времени осталось мало.

 Д. Гуриненко уточнил, что если сроки, отпущенные на проектирование, не выдержаны, то они не продлеваются. В этом случае назначается новый аукцион.

 До конца года планируют возобновить строительство «Газпром центра»

 


— Завершаются восстановительные работы по свайному полю, по которому были вопросы, заканчивается проектирование объекта, подтверждаются расчеты. Есть заверения компании, что до конца года они планируют возобновить строительство, — отметил Д. Гуриненко.

 Жилье в Колодищах начнут строить в 2021–2022 годах

Приступить к строительству жилых домов на новой территории в районе поселка Колодищи планируется ориентировочно в 2021–2022 годах. Об этом сообщил на пресс-конференции 8 августа главный инженер, первый заместитель директора УКС Мингорисполкома Александр Яськевич.

 Эта территория известна под прежним названием «Ноттингем». Осваивать ее будут УКС Мингорисполкома и частный застройщик. Приступить планировали уже давно, но сроки постоянно сдвигались. Теперь озвучены новые даты.

 — Завершается проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры. В первом полугодии 2019 года мы зайдем на эту территорию: будем делать подъездную дорогу и магистральные сети, — уточнил А. Яськевич. — Потом процесс пойдет поэтапно, у нас есть четкий график, надо обеспечить нормальный подъезд к сооружениям, вести распределительные сети. Параллельно пойдет проектирование социальных объектов и домов. К возведению жилья мы приступим не ранее 2021–2022 годов. Одновременно планируется начать возведение первого детского сада, поликлиники, школы, пожарного депо, чтобы к вводу первого жилого дома все это функционировало, сообщает realt.by

09:09 11/08/2018






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