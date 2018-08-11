"К началу 2018 года общая сумма дотаций, преференций и разного рода списаний Беларуси со стороны России превысила 110 миллиардов долларов – этим Россия помогает союзному государству как в рамках ЕАЭС, так и по двусторонним договоренностям. Но в понимании белорусских элит такой поддержки недостаточно – Лукашенко полагает, что за союзные обязательства Минска Москва должна еще больше. Такой иждивенческой позиции РБ придерживается уже многие годы.





Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подразумевает открытый рынок без таможенных пошлин, в котором покупатель сам определит по цене и качеству понравившийся товар. Интересно, что в Беларуси российские "КамАЗы", трактора "Кировец" или другую сельхозтехнику невозможно продать ни под каким предлогом – наши машины на этот рынок просто не пускают. Тогда как Беларусь активно проталкивает на рынок РФ технику своих заводов и требует при этом для нее преференций перед российскими аналогами. Говорить в этих условиях о неких неконкурентных условиях со стороны Лукашенко как минимум странно", - отмечает аналитик.





Белорусский президент Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Гомсельмаш" обвинил РФ в невыполнении обязательств в рамках ЕАЭС и недобросовестной конкуренции. "Я хочу "Гомсельмаш" сохранить. У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Россия упрекает американцев и Запад в создании неконкурентного преимущества, а сами они для нас такие же неконкурентные создают условия", - сказал Лукашенко.





"Нужно понимать, что в Беларуси нет полноценных заводов по проектированию и созданию собственной эксклюзивной техники – это распространяемый Минском миф. Остались производственные площади с оборудованием еще советских времен, которые уже не могут конкурировать с современными машиностроительными платформами, ведь за годы независимости их никто не думал модернизировать. Все, чем они занимаются – копированием, причем довольно неудачным.





Тот же "Гомсельмаш" производит очень плохую версию германских комбайнов, а также сельхозтехнику, скопированную у других европейских стран. Сейчас Беларусь спешно расширяет новый завод по производству тракторов, в основе которых лежит очень удачная последняя модель российского "Кировца". Белорусы пытаются его быстро скопировать и поставить на российский рынок. Причем подход к качеству в РБ часто формальный, потому их техника в РФ просто неконкурентна. Однако обв в бедах по традиции Лукашенко нужно Москву. С нулевыми таможенными пошлинами, какие предоставлены белорусской технике в России, аналогичные машины Германии или Японии разлеталась бы на ура. Но изделиям союзного государства россияне предпочитают отечественные трактора и комбайны", - подчеркивает эксперт.





В прошлом году недовольство белорусов качеством сельхозтехники достигло апогея и выплеснулось на страницы СМИ. На Гродненщине по только введенным в эксплуатацию 13 комбайнам ОАО "Гомсельмаш" за лето зафиксирована 21 поломка. В СПК "Негневичи" Новогрудского района после 20 часов работы у такой же машины отказали сразу гидромотор вибратора бункера, гидрореверс наклонной камеры и датчик уровня топлива. В "Путришках" после девяти часов приказал долго жить мультипликатор, а в СПК имени Деньщикова через десять часов после старта вдруг закапризничал редуктор привода ножа жатки.





Крестьяне принимали новую технику чуть не плача. На заводы-производители массово слали жалобы - новый трактор "Беларус" в Щучинском районе за полгода с момента покупки ломался четырежды. Причем раз от раза неисправности фиксировались разные - разрушение подшипника, течь масла, выход из строя датчика насоса дозатора. Заводам указывали на крайне низкое качество производства и недоработки.





"Выходящие с конвейеров Беларуси сельскохозяйственные машины демонстрируют качество ниже среднего. Дилеры Минского тракторного завода на территории России зачастую разбирают поступившие из РБ машины, перекрашивают их за производителем, меняют аккумуляторы и оптику, чинят кондиционеры и проводят ряд других манипуляций – только в таком виде их можно предложить российскому покупателю.





Обвиняющая риторика Лукашенко на самом деле адресуется не Москве, а белорусам – белорусским властям нужно объявить, что их техника лучшая в мире, вот только российские власти не пускают ее на свой рынок. Иначе она продавалась бы как горячие пирожки. Действительность прозаичнее – рынок РФ огромен, места на нем белорусской технике хватило бы с лихвой. Однако белорусская сельхозтехника такого качества, что даже смотреть в их сторону покупатель в РФ не хочет", - заключает Андрей Суздальцев.



