Общая сумма баллов по LPI – 2,57 против 2,40 в 2016 г.





Несмотря на то что развитию этой отрасли в Беларуси уделяется пристальное внимание со стороны государства, значительного улучшения позиции РБ по данному показателю не произошло, анализирует neg.by Наша транзитная страна получила в данном рейтинге не самое почетное место – за пределами первой сотни. Почему?





Кто лучше всех грузит, возит и хранит





По итогам исследования ВБ, в 2018 г. в топ-10 стран с наиболее эффективной логистической системой входят такие развитые государства, как Германия, Швеция, Бельгия, Австрия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Дания, Великобритания, Финляндия.





В нашем регионе наивысшую строчку в рейтинге LPI занимает Польша (28-е место в списке). Выше Беларуси также располагаются Эстония (№ 36), Литва (№ 54), Украина (№ 65), Латвия (№ 70).





Ближайшие соседи РБ в рейтинге 2018 г. – Уганда, которая находится одной строчкой выше, и Соломоновы острова (строчкой ниже). Как и во все предыдущие годы, выше нас стоят такие государства, как Джибути, Гондурас и даже крохотная африканская республика Сан-Томе и Принсипи.





Если сравнивать страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то Казахстан улучшил свою позицию в рейтинге, переместившись с 77-го места (2016 г.) на 71-е (2018 г.). Россия «перепрыгнула» с 99-го сразу на 75-е место. Армения также показала значительный рост, переместившись со 141-го места (2016 г.) на 92-е (2018 г.). Узбекистан вошел в сотню лидеров, оказавшись на 99-м месте. Кыргызстан расположился ниже Беларуси и занял 108-е место (в 2016 г. – 146-е).





Между тем сама Беларусь в 2018-м году заняла 103-е место. До этого лучшим ее результатом была 74 позиция (2007 г.). В 2012 г. РБ занимала 91-е место, в 2014 г. – 99-е, а в 2016 г. и вовсе скатилась на 120-е.





Кто и как формирует этот рейтинг?





LPI составляется Всемирным банком каждые 2 года (был опубликован в 2007, 2010, 2012, 2014 и 2016 гг.) на основе опросов международных и национальных логистических операторов. В последнем опросе участвовали представители 160 стран мира. Они оценивают ситуацию у себя на родине и в государствах, с которыми им приходилось контактировать, по 6 показателям:





– эффективность таможенного и пограничного контроля;





– качество торговой и транспортной инфраструктуры;





– простота организации международных перевозок;





– профессиональная компетент­ность и качество логистических услуг;





– прослеживаемость прохождения грузов и своевременность доставки;





– своевременность поставок грузов.





По каждому из пунктов задается 10–15 конкретных вопросов, ответ представляет собой оценку от 1 до 5 (чем больше, тем лучше). На основе этих цифр вычисляется средний балл и определяется место страны в рейтинге LPI.





Высший балл в Lоgistics Perfоrmance Index – 5. У Германии, которая в нынешнем, как и в предыдущем рейтинге, занимает первое место, LPI составляет 4,20 (снижение в сравнении с 4,23 в 2016 г.).









В чем хороша наша страна?





Рассмотрим место Беларуси по 6 важнейшим критериям оценки эффективности логистики. Каково наше место в мире и есть ли здесь прогресс, по мнению ВБ?





Итак, по показателю эффективность таможенного и пограничного контроля Беларусь – на 112-м месте (в 2016 г. – 136-е). По показателю качества инфраструктуры – 92-е (в 2016 г. – 135-е), простоте организации международных перевозок – 134-е (в 2016 г. – 92-е), профессиональной компетентности и качеству логистических услуг – 85-е (в 2016 г. – 125-е), прослеживаемости прохождения грузов – 109-е (в 2016 г. – 134-е), своевременности доставки – 78-е (в 2016 г. – 96-е).





Таким образом, прогресс наблюдается по большинству параметров. Значительное ухудшение позиции РБ, сразу на 24 пункта, произошло только по показателю «Простота организации международных перевозок».





Итак, Беларусь уверенно продолжает движение в сторону повышения эффективности логистической системы. Однако, несмотря на огромный потенциал, на фоне ускоренного развития других стран (прежде всего государств ЕС) мы отстаем.





Сами исследователи ВБ уверены, что разработанная ими методика оценки эффективности логистики не является чисто научной. Рейтинг государств на основе индекса LPI отражает взгляд мирового частного бизнеса на то, насколько удобны те или иные страны для транспортировки и размещения их грузов. Большинство экспертов признает, что индекс LPI действительно позволяет определить страны с опережающим и отстающим развитием логистики.





Справедлива ли оценка и что делать





Конечно, итоги исследования не совсем объективны. Они получены в результате опроса, а не на основе анализа конкретной информации по логистической отрасли конкретной страны. Но все равно результаты настораживают и, безусловно, являются основанием для принятия мер.





Несмотря на достаточное внимание к отрасли со стороны государства, Минтранса, профильных общественных объединений (БАМЭ, БАМАП, Ассоциации таможенных представителей и др.), наша страна действительно отстает от соседних в развитии логистики.





Имидж отрасли, который и оценивается экспертами ВБ, создает не только государство, но и непосредственные участники этого рынка (перевозчики, операторы складских комплексов, таможенные брокеры и т.д.). Именно они вместе с партнерами из других стран должны формировать эффективную национальную логистическую систему, оказывать полноценные и качественные услуги, обеспечивать надежность цепи поставок по территории Беларуси, создавать и использовать при этом современную инфраструктуру, внедрять передовые технологии. А отраслевые ассоциации и государство в лице профильных министерств и должны создавать эффективные условия для развития отрасли.





Национальный рынок логистических услуг прошел большой путь развития, он все еще формируется. Сдерживающим фактором эффективного роста является и слабый внутренний спрос на такие услуги со стороны ключевых предприятий реального сектора экономики.





Кроме того, мы очень отстаем в части внедрения и использования современных информационных технологий в отрасли. На фоне ряда изменений нового Таможенного кодекса ЕАЭС государство (в лице соответствующих министерств, комитетов) и отраслевые ассоциации должны сосредоточиться на внедрении их в реальную практику, упрощении процедур таможенных операций, сокращении времени их проведения, а также повышении практикоориентированности системы подготовки кадров для логистической отрасли, улучшении транспортной инфраструктуры, гармонизации и упрощении условий перевозок для сокращения времени в пути грузового автомобиля, приведении законодательства в соответствие с международными соглашениями и конвенциями, стимулировании внедрения участниками логистической деятельности современного информационного обеспечения, создании условий для привлечения иностранных инвестиций в логистическую отрасль.





Только общими усилиями государства и участников рынка можно добиться повышения рейтинга Беларуси в этой области.





Комментарий эксперта Всемирного общества ин­женеров-логистов Валерия КОЗЛОВА:





По оценкам Всемирного общества инженеров-логистов, в Беларуси не более 5% национальных транспортных и транспортно-экспедиционных компаний входят в состав лидеров мирового логистического бизнеса. Для сравнения: в Литве более 20% предприятий логистического сектора если не принадлежат напрямую мировым брендам логистики, то, по крайней мере, имеют с ними определенную долю.





Есть еще ряд факторов, в значительной степени влияющих на рейтинги в логистике. Например, недостаточное развитие международных контактов, технической, образовательной и научной кооперации с международными организациями логистической направленности (Всемирным обществом инженеров-логистов, Европейской логистической ассоциацией, Международной складской логистической организацией).





Влияние также оказывает слож­ность с имплементацией передовых международных норм в области логистики и управления цепями поставок в национальное право. Здесь достаточно вспомнить о мучительных потугах БАМЭ по формированию новой редакции или попытке внести изменения в Закон о транспортно-экспедиционной деятельности.





Сказывается и неучастие Беларуси во многих индексируемых рейтингах в сфере логистики и транспорта, проводимых как ВБ, так и его донорами (партнерами). К примеру, в рейтингах «Invest­ments in transport with private parti­cipation», KEI and KI Indexes, The Inter­national Development Association (IDA) «Transport infrastructure», ITU Measuring the Information Society, The United Nations e-Government Develop­ment (UNeGovDD).





Международные эксперты могут принимать во внимание отсутствие государственно-частных и венчурных фон­дов для развития логистической инфраструктуры. А также отсутствие единого государственного под­хода по расширению внедрения администрирования трансграничного перемещения грузов на основании принципов «единое окно», «одна остановка» и бесконтактного метода представления разрешительных документов.