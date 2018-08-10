"Гомсельмаш" не достанется ни России, ни Казахстану

Интерес к белорусскому предприятию проявили в Казахстане и даже готовы войти число акционеров, пишет sputnik.by.





"Но скажу прямо: я не собираюсь "Гомсельмаш" продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против", — сказал Александр Лукашенко.





Правда, потом добавил, что Казахстан не собирается получать контрольный пакет акций, чтобы управлять белорусским предприятием.





"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", — цитирует белорусского президента БелТА.





По его мнению, приватизация не приведет ни к чему хорошему. "Ростсельмаш" готов купить белорусское предприятие, но это может превратить "Гомсельмаш" в завод по производству шестеренок. Это приведет к тому, что завод в Гомеле превратится в придаток к производству в Ростове.





"Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", — заявил Александр Лукашенко.





После чего снова вернулся к Казахстану, который остается важным рынком для белорусских комбайнов, и там в них заинтересованы. А затем напомнил генеральному директору об Украине.





"С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у нее нет", — констатировал президент Беларуси.







