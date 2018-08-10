В 2018 г., сообщает Интерфакс, перевезено всего порядка 300 тыс. тонн, сообщил журналистам директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило. "Что могли - сделали. Есть скидка и на груженый рейс, и на порожний. РЖД не имеют возможности давать ее (в большем размере - ИФ)", - сказал он, отметив при этом, что "даже комплексная ставка с учетом перевалки в российском порту сейчас более выгодная, чем в Латвии".





"Здесь речь идет, скорее, о каких-то более долгосрочных взаимоотношениях между белорусскими производителями нефтепродуктов и прибалтийскими портовиками - невозможно одномоментно отказаться от договорных обязательств", - добавил топ-менеджер, выразив мнение, что по окончании действия договоренностей (если они есть) белорусские нефтепродукты "могут поехать и через РФ".





Как сообщалось ранее, "Российские железные дороги" ввели на 2018 г. объемную (при транспортировке не менее 500 тыс. тонн) 49%-ную скидку на экспортные перевозки дизельного топлива со станции Брянск-Восточный в направлении станции Автово-экспорт (Санкт-Петербург), а также возврат порожних цистерн. Станция Автово обслуживает Большой порт Санкт-Петербург. В нем, в частности, расположены активы АО "Петербургский нефтяной терминал", предоставляющего услуги по перевалке и хранению нефтепродуктов.





Примерно за год до этого о развитии перевозок на маршруте говорил Салман Бабаев, работавший тогда вице-президентом РЖД (покинул монополию весной 2017 г.). "Встречались с "Транснефтью". Изучаем грузопоток нефтепродуктов, который идет по трубе через Вентспилс (Латвия - ИФ), возможность "переключения" дизельного топлива с "трубы" по Брянску на Автово", - заявлял он журналистам в октябре 2016 г.





Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин тогда подтверждал "Интерфаксу", что компания ведет переговоры с "Российскими железными дорогами" о смешанной схеме доставки нефтепродуктов "колесо-труба".





Еще раньше глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что РФ продолжает работу по переориентации поставок нефтепродуктов на экспорт через порты Прибалтики в пользу собственных мощностей. "В соответствии с поручением правительства, мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов - Вентспилса, Риги - на наши балтийские порты. Это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск", - говорил топ-менеджер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.





"Если в прошлом году (2015 г. - ИФ) там (в Прибалтике - ИФ) переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году (2016 г. ИФ) - 5 млн тонн. До 2018 г., в ближайшие годы, мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей", - заявлял тогда он. "Транснефть" владеет 34% в LatRosTrans, которая управляет трубопроводами Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Мажейкяй. Еще 66% принадлежит Ventspils nafta.





При этом "Российские железные дороги" на период до 31 декабря 2018 г. включительно дали 25%-ную скидку к действующим тарифам на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станции Барбаров и Новополоцк (Белоруссия) в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги (филиал, обслуживающий Северо-Запад РФ). Позднее она была увеличена до 50%. Вблизи станции Барбаров находится Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у Белоруссии - 42,76% акций, у российской "Славнефти", подконтрольной "Роснефти" и "Газпром нефти" - 42,58%), вблизи станции Новополоцк - Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан").





С.Бабаев ранее также говорил, что пониженные коэффициенты были введены потому, что "это дополнительные объемы, когда груз фактически окупаем". "Мы можем давать скидки на дополнительный объем", - подчеркивал топ-менеджер, отмечая, что готовы обсуждать скидки на таких условиях "со всеми компаниями". "Мы готовы на увеличение объемов по нефтяным грузам там, где не будет происходить снижение объемов. По транзиту даем определенное снижение потому, что там в швейцарских франках (выражены ставки - ИФ)", - заявлял он.





А.Шило также заявил журналистам, что по итогам 7 месяцев 2018 г. погрузка нефтепродуктов находится на уровне того же периода прошлого года. "Что-то ушло, но за счет (тарифных - ИФ) решений, которые принимали, мы смогли часть объемов вернуть. Это и "Роснефть", и "ЛУКОЙЛ", - сказал он.









"Мы сейчас ведем переговоры и с другими крупными нефтяными компаниями, чтобы поучаствовать в комбинированных перевозках, когда часть (маршрута - ИФ) груз идет по трубе, потом наливается и едет дальше в цистерне", - добавил топ-менеджер. В целом сейчас, по его словам, по нефтяным грузам действует 12 тарифных решений, и прорабатываются дополнительные.





При этом А.Шило отметил, что скидки не приводят к перегрузке инфраструктуры, поскольку при их рассмотрении присутствуют и представители производственного блока компании, которые делают заключение о возможности пропуска дополнительных объемов перевозок.



