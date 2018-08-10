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Арестуй, если сможешь: Еще один бренд выпустил кеды совместно с Лидской обувной фабрикой

Для всех, кому не хватило красных «лидских» кед, выпущенных вместе с LSTR, беларуский молодой и молодежнй бренд уличной одежды Ceremony сделал коллаборацию с Лидской обувной фабрикой и выпустил кеды, и у них уже солд-аут первой партии из 50 пар. Об этом создатели написали в своем паблике в «ВК»:


«Мы наконец разобрались со всеми вашими сообщениями и отправили все заказы, так что скоро первые обладатели наших лимитированных кед выйдут на улицы Минска и не только, кстати это был наш самый быстрый солд аут, 50 пар разошлись меньше чем за час. Что касается следующего дропа, то большая часть пар будет реализована по предзаказам, в свободном доступе оставим только 20%, так что если вы точно хотите получить свою пару, лучше сделать это через предзаказ. К каждому предзаказу дарим стикерпак, он еще в процессе, но будет выглядеть очень эффектно, все как обычно, в стиле Ceremony».

Отличия от классической модели:

• Задники и боковые полоски сделаны из светоотражающего материала.
• Мы не просто изменили цвет замши, она стала более плотной и износостойкой, кеды лучше сохраняют свою первоначальную форму.
• Внутрення часть полностью переработана. Добавлен сетчатый, дышащий материал, который обеспечивает более плотное прилегание к стопе.
• Отверстия для шнурков окантованы металлом.
• Шнурки стали плотнее и шире, что предотвращает частое развязывание.
• Брендинг Ceremony на язычке выполнен лазерной гравировкой.

• Размеры 40-45.
• Прайс 65 BYN; 32.50 USD; 2050 RUB.
• Доставка по всему миру

Что это за бренд? 
KYKY.ORG уже писал о нём в подборке «11 молодых брендов из Беларуси, к которым точно надо присмотреться«. Одежду создает дизайнер из Минска и дизайнер из Осаки. В пижамах и комбинезонах от Ceremony не спят и не работают, а, вероятнее всего, тусуются и модничают. Купить их вещи можно только в паблике, а диапазон цен в среднем – от 70 до 600 BYN.


18:47 10/08/2018






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