



«Мы наконец разобрались со всеми вашими сообщениями и отправили все заказы, так что скоро первые обладатели наших лимитированных кед выйдут на улицы Минска и не только, кстати это был наш самый быстрый солд аут, 50 пар разошлись меньше чем за час. Что касается следующего дропа, то большая часть пар будет реализована по предзаказам, в свободном доступе оставим только 20%, так что если вы точно хотите получить свою пару, лучше сделать это через предзаказ. К каждому предзаказу дарим стикерпак, он еще в процессе, но будет выглядеть очень эффектно, все как обычно, в стиле Ceremony».





Отличия от классической модели:





• Задники и боковые полоски сделаны из светоотражающего материала.

• Мы не просто изменили цвет замши, она стала более плотной и износостойкой, кеды лучше сохраняют свою первоначальную форму.

• Внутрення часть полностью переработана. Добавлен сетчатый, дышащий материал, который обеспечивает более плотное прилегание к стопе.

• Отверстия для шнурков окантованы металлом.

• Шнурки стали плотнее и шире, что предотвращает частое развязывание.

• Брендинг Ceremony на язычке выполнен лазерной гравировкой.





• Размеры 40-45.

• Прайс 65 BYN; 32.50 USD; 2050 RUB.

• Доставка по всему миру





Что это за бренд?

KYKY.ORG уже писал о нём в подборке «11 молодых брендов из Беларуси, к которым точно надо присмотреться«. Одежду создает дизайнер из Минска и дизайнер из Осаки. В пижамах и комбинезонах от Ceremony не спят и не работают, а, вероятнее всего, тусуются и модничают. Купить их вещи можно только в паблике, а диапазон цен в среднем – от 70 до 600 BYN.



